التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من يوم السبت 8 يونيو حتى الخميس 13 يونيو 2024.

ويتضمن التقرير أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفعالياتها خلال الأسبوع الماضي حتى أمس الخميس.

وزير التربية والتعليم يتسلم نتيجة مسابقة المعلمين

تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في استئناف باقي مراحل المسابقة.

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، أن عدد المتقدمين للمسابقة والتي أعلن عنها الجهاز خلال شهر يناير ٢٠٢٤ بلغ ٨٩.٩٩٩ متقدما، انطبقت الشروط على ٤٢.٦٤٩ متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكترونى ٣٥.٥٧١، واجتاز الامتحان الالكتروني عدد ١٠.٢٨٦ متقدماً، وعقب إعلان النتائج تم فتح باب التظلم من المسابقة لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن الجهاز تلقى عدد ٩٣٤ تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين وذلك كله عبر بوابة الوظائف الحكومية.

واتفق الوزيران على إجراء مسابقة جديدة سيعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنهاية شهر يونيو الجاري، وتشمل الإعلان عن أعداد الوظائف التي لم يتم شغلها خلال المسابقات التي تم تنفيذها لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم منذ شهر يوليو ٢٠٢٢، ومن المقرر أن تضمن تخصصات معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل.

الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2024

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة كافة الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

واطمأن وزير التربية والتعليم على إعداد خريطة التصحيح، والانتهاء من تشكيل الكنترولات والتى يبلغ عددها ١١ كنترول، وإعداد غرف التصحيح، مشددًا على منع التواجد بها منعًا باتًا إلا أعضاء المركز القومى للامتحانات المشاركين.

واطمأن الوزير كذلك على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، والتى يتوافر بها قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات، كما تم توفير كافة وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.

مواصلة المراجعات النهائية للثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصلة المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤.

وتؤكد الوزارة أن المراجعات النهائية المجانية ستكون متاحة طوال فترة الامتحانات في ثلاث مقار بكل إدارة تعليمية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، حيث شهدت المراجعات خلال الفترة الماضية إقبالا غير مسبوق من الطلاب، كونها تمثل خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

ويتم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات المجانية بهدف تحقيق أقصى تحصيل دراسي للطلاب والتدريب على نماذج امتحانات نهاية العام.

حفل تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،، حفل تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية (معلم مبتكر من أجل الغد) لإنشاء المحتوى الرقمي، والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين الأكاديمية المهنية للمعلمين ومنظمة اليونسكو لدعم استخدام التكنولوجيا الرقمية والابتكار في توسيع نطاق الوصول إلى فرص التعليم، وتحسين مستوى الإدماج، والارتقاء بنوعية التعلم، وكذلك بناء مسارات تعلم قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مدى الحياة، وتعزيز نظم إدارة التعلم والتعليم، ورصد عمليات التعلم.

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2024

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

واطمأن وزير التربية والتعليم قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد وزير التربية والتعليم السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (708141) ألف طالب/ وطالبة أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (711252) طالب وطالبة.

كما أدى عدد (1639) طالبا ةطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وزير التربية والتعليم يستقبل وفد إفريقي

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفدا من وزراء التربية والتعليم بمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC)، والذي ضم ممثلين عن دول (أنجولا، بوتسوانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليسوتو، مالاوي، موزمبيق، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، جنوب إفريقيا، ناميبيا، وموريشوس، وسوازيلاند، وسيشل)؛ لبحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم قبل الجامعي، وأفضل الممارسات في تطوير التعليم الرقمي.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية مع دول القارة الأفريقية، وحرص الدولة المصرية على بناء الجسور لتوسيع نطاق التعاون وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة وبناء مستقبل أكثر شمولًا وإنصافًا واستدامة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تدعم قطاع التعليم، وتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية كبيرة بالتحول الرقمى، والذي يعد أحد المحاور الهامة التي تركز عليها الوزارة، لمواكبة متطلبات سوق العمل.

واستعرض وزير التربية والتعليم برنامج إصلاح التعليم في مصر والذي بدأ عام 2018 ، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، مبنية فى ضوء برامج عمل الحكومة الثلاثة بناء الإنسان المصرى، والتعليم من أجل التشغيل، وحماية الأمن، وهناك ثلاثة محاور أساسية استراتيجية، وهى الإتاحة والجودة، والحوكمة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى يتداخل مع كل هذه المحاور.

وأوضح الوزير أن مصر لديها تجربة قوية وواضحة فى إعداد بنوك الاسئلة والامتحانات الإلكترونية.

تسليم شهادات مدربي توكاتسو

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسليم الشهادات للدفعة الثالثة لعدد 16 مدرب توكاتسو، بحضور ساشيكو ايموتو النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ليصل إجمالي عدد المدربين المعتمدين إلى 38 مدربا معتمدا.

وخلال اللقاء مع وفد من ممثلي وكالة "جايكا"، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في تخريج دفعة جديدة من مدربي التوكاتسو بعد اعتمادهم، مشيرا إلى أنه بموجب اتفاقية "الشراكة المصرية اليابانية في التعليم"، للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، يتم دعم المشروع القومي لتطوير التعليم وتحسين البيئة المدرسية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدولة بهدف التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري وبناء شخصيته مما يزيد شغفه للعلم والنظام والنظافة ويزداد لديه ثقته بنفسه، والعمل الجماعى، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشغيل ٥١ مدرسة يابانية بمصر ومن المستهدف أن تصل إلى ١٠٠ مدرسة، فضلًا عن تفعيل أنشطة التوكاتسو داخل ٣٠ مدرسة حكومية قائمة، بالإضافة إلى تنشيط الباقة الأساسية لأنشطة التوكاتسو لأكثر من ٤٠٠ مدرسة، كما تم تدريب ٣٥٠ مدير مدرسة، وذلك من خلال مبادرة السيد الرئيس "1000 مدير مدرسة" على الإدارة المدرسية في النظام الياباني لتوسيع مداركهم ومعارفهم وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية.

وزير التربية والتعليم يتابع ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2024

حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء.

واطمأن وزير التربية والتعليم قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة الاقتصاد وفى الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء بعدد (693078) طالب وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الوطنية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وقد حرص الوزير قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

