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الجمعة 14/يونيو/2024 - 06:42 م 6/14/2024 6:42:27 PM

يتساءل الكثيرون عن موعد تعامل مجموعة «بريكس» بالعملات المحلية، وقد دعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أثناء اجتماع لبنك التنمية التابع لمجموعة بريكس بالقاهرة إلى المطالبة بتحفيز دول المجموعة إلى التعامل بالعملات المحلية، ولكى تتضح الصورة، فإن التعامل بالعملات المحلية له فوائد كبيرة ولكن هناك معوقات تتطلب وقتًا لتذليلها.

قرار تجمع بريكس بالتعامل بالعملات المحلية بين أعضائه هو تطور مهم شهده عام 2023 قبيل انضمام مصر.

ففى أغسطس 2023، أعلن التجمع المكون وقتها من (البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا) عن خطة لتعزيز استخدام العملات المحلية للدول الأعضاء فى التجارة والمعاملات المالية فيما بينها. الهدف الرئيسى من هذه الخطوة هو التقليل من اعتماد بريكس على الدولار الأمريكى وتعزيز استقلالية اقتصاداتها عن النظام المالى الغربى.

بموجب هذه الخطة، سيتم إنشاء نظام مدفوعات مشترك بين دول بريكس يسمح بالتسوية المباشرة بالعملات المحلية بدلًا من الدولار. كما ستقوم الدول الأعضاء بتعزيز تبادل العملات المحلية فيما بينها وتطوير أسواق الصرف الأجنبى لهذه العملات.

ولكن ما هى المعوقات التى أدت إلى تأخر تلك الخطوة المهمة؟

هناك عدة خطوات رئيسية يجب على دول بريكس اتخاذها لتطبيق نظام عملة محلية مشتركة منها انه يجب على قادة دول بريكس التوافق على الرؤية والأهداف المشتركة لنظام العملة المحلية.

كما يجب تنسيق السياسات النقدية والمالية بين البنوك المركزية فى هذه الدول.

ولا بد من إنشاء هيئة نقدية وإشرافية مستقلة تكون مسئولة عن إدارة وتنظيم نظام العملة المحلية.

مع تحديد السياسات والقواعد والضوابط الخاصة بإصدار وتداول وتسوية هذه العملة.

هناك أيضًا تطوير نظم ودفع وتسوية مالية موحدة بين دول بريكس لتسهيل المعاملات بالعملة المحلية. وإنشاء منصات رقمية آمنة وفعالة لتداول وتحويل هذه العملة.

ومن المهم التنسيق التنظيمى والقانونى ومواءمة الأطر القانونية والتنظيمية لتمكين استخدام العملة المحلية، ووضع آليات للتعامل مع المخاطر والتحديات التى قد تنشأ.

والأهم هو العمل على بناء الثقة فى العملة المحلية بين المستثمرين والمتعاملين التجاريين، الخطوة على أهميته تتطلب جهداً وتخطيطاً جيداً والتنفيذ المنسق لهذه الخطوات سيكون مفتاح نجاح تطبيق نظام عملة محلية مشتركة بين دول بريكس تستفيد منها مصر بشكل كبير وتحقق من ورائها الفوائد الآتية:

أولًا: التقليل من التعرض لتقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكى:

واستخدام العملات المحلية يعزز استقرار أسعار الصرف بين الدول الأعضاء ويقلل من تأثر اقتصاداتها بالسياسات النقدية الأمريكية.

مع خفض تكاليف المعاملات والتحويلات المالية والانتقال للتسوية المباشرة بالعملات المحلية سيخفض تكاليف الرسوم والعمولات المرتبطة باستخدام الدولار.

أيضاً استخدام العملات المحلية سيسهل عمليات الشراء والبيع بين الشركات فى دول التجمع ويعزز حجم التبادل التجارى.

مع تقليل الاعتماد على الدولار ما يعزز استقلالية دول بريكس عن السياسات النقدية والمالية للولايات المتحدة.

وأيضًا انتشار استخدام عملات بريكس المحلية ومنها الجنيه قد يُسهم فى تقليل هيمنة الدولار على المعاملات الدولية والوصول إلى حل مستدام لأزمة النقد الأجنبى.

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