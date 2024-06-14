خطوات فتح حساب بنكي جديد من منزلك

يبحث الكثير من الأفراد الراغبين فى الحصول على خدمات مصرفية و التي يكون على رأسها فتح حساب بنكي ، وتوفر أغلب البنوك المصرية للعملاء الخدمات المصرفية الرقمية، التي يلجأ إليها العملاء بشكل دائم، ولكن يزداد الإقبال عليها أكثر خلال العطلة الأسبوعية للبنوك والأعياد.

البنك الأهلى

يتيح البنك الأهلي المصري خدمة فتح حساب مصرفي عبر موقعه الإلكتروني، وهذه الخدمة متاحة للأفراد المصريين الذين يبلغون 21 عامًا فأكثر. يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الرابط المخصص على موقع البنك..



شروط فتح الحساب الإلكتروني

حدد البنك الأهلي المصري مجموعة من الشروط للأشخاص الراغبين في فتح الحساب الإلكتروني، وهي كالتالي:

- أن يكون الشخص مقيمًا داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي سارية.

- أن يكون قادرًا على القراءة والكتابة بنفسه.

- يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام الرقم القومي الموجود في جواز السفر الساري.

- لا يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام رقم جواز السفر فقط.

- هذه الخدمة غير متاحة لفتح حساب بموجب توكيل، أو لقاصر، أو على سبيل الهبة.

شروط استكمال فتح الحساب الإلكتروني

يتطلب فتح الحساب الإلكتروني التوقيع الحي لاستكمال الإجراءات، ويوفر البنك الأهلي المصري خيارين لذلك:

1. زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري أو أحد فروع الخدمة الإلكترونية، حيث يمكنكم اختيار اليوم والموعد المناسبين للزيارة.

2. في حال عدم زيارة الفرع في اليوم والموعد المحددين أو خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ الموعد، سيتم إلغاء الطلب تلقائيًا ويمكن تقديم طلب جديد.

خطوات تسجيل طلب فتح حساب مصرفي إلكتروني

- إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.

- إدخال رمز الأمان (OTP) المرسل إلى رقم الهاتف المحمول (يجب عدم الإفصاح عنه).

- إدخال عنوان البريد الإلكتروني المطلوب تسجيله مرتين.

- إدخال رمز الأمان (OTP) المرسل إلى عنوان البريد الإلكتروني (يجب التحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة - Junk folder).

- إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

بنك مصر

للعملاء الأفراد يوجد إعدادين متاحين من النظام لتسجيل العميل (التسجيل الذاتي بواسطة العميل أو التسجيل بواسطة البنك) وتتجه إدارة البنك إلى توجيه العملاء الى التسجيل الذاتي بالخدمة كجزء من استراتيجية البنوك التجارية تجاه العملاء، ما لم يطلب العميل خلاف ذلك.

التسجيل الذاتي للأفراد:

قم بزيارة اقرب فرع و التوقيع علي طلب الاشتراك في خدمة الانترنت البنكي ثم ستصلك رسالة فور تفعيل الخدمة، حمل التطبيق و ابدا التسجيل عن طريق الخطوات التالية:

باستخدام رقم الحساب:

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بك أو رقم جواز السفر

ادخل رقم الحساب الخاص بك

ادخل الرقم السري المتغير الذي تم ارساله علي رقم الهاتف المحمول المسجل بطلب الاشتراك

قم بالموافقة على الشروط والأحكام

قم بإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

باستخدام رقم بطاقة بنك مصر (الخصم فورى - الائتمانية - المدفوعة مقدما ) :

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على ألATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

التسجيل عن طريق البنك:

يمكن للعميل تقديم الطلب بالتوقيع المعتمد بأي فرع من فروع البنك.

سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية للعميل على الموبايل المسجل بالبنك تحتوي على اسم المستخدم وهو الرقم القومي للعميل ورقم سرى صالح لمدة 6 ساعات.

دخول العميل على صفحة الإنترنت البنكي أو تحميل برنامج الموبايل البنكي والدخول باسم المستخدم وكلمة السر التي تستخدم مره واحدة فقط ويتم تغييرها وفقا للمحددات المطلوبة لإنشاء كلمة السر وقواعد حماية العميل المحددة من البنك المركزي المصري.

تفعيل وسيلة التصديق:

قم بزيارة اقرب فرع والتوقيع علي طلب الاشتراك في خدمة برنامج رموز الأمان.

يقوم العميل باختيار تفعيل SOFT TOKEN من داخل نظام الإنترنت البنكي.

سيقوم النظام بإرسال كلمة سرية مؤقتة OTP للعميل للتأكيد واستكمال ربط SOFT TOKEN.

بعد ظهورQR CODE يقوم العميل بعملSCAN من داخل برنامج SOFT TOKEN لإتمام التفعيل.

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