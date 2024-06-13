بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد الخاص بشأن شقق للإيجار التمليكي لمختلف المواطنين.



وأوضحت المصادر أن الطرح سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن انتهى الصندوق من الدراسات الخاصة بالطرح ليجرى إتاحتها للراغبين في الحجز بعدد من المدن كمدينة السادس من أكتوبر والمنوفية والشرقية وبني سويف.



وأضافت المصادر أن الطرح سيتاح للمواطنين بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي وتكون الوحدات بنظام الإيجار وعددها 20 ألف وحدة سكنية مخصصة لمنخفضي الدخل والمدة المقرر إتاحتها للمواطنين 7 سنوات وقيمة الإيجار ستكون 1500 جنيه لمساحة 90 مترًا، و1200 جنيه لمساحة 70 مترًا.

طرح شقق بنظام الإيجار التملكي

وتابعت المصادر أن الشقق ستكون مزودة بعدادات مياه وكهرباء وغاز مسبقة الدفع، منوهة بأن صافي الدخل الشهري للمواطنين للاستفادة من الشقة السكنية 6000 جنيه كحد أقصى و8 آلاف جنيه كحد أقصى للأسرة.

وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميًا عبر القنوات الرسمية للصندوق ووزارة الإسكان وفقًا لبيان رسمي وإن التوقعات تشير إلى أن الشهر الجاري سيشهد فتح باب التقدم لحجز الوحدات بنظام الإيجار.

وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الشقق بنظام الإيجار خلال الفترة القليلة المقبلة.

تفاصيل شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024

- المدة الإيجارية للوحدات السكنية 7 سنوات.

- تجدد المدة حسب رغبة العميل.

- الوحدات دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية.

- الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية 90 م2.

- 1200جنيه شهريًا للوحدة السكنية 75م.

- الإيجار شامل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة ،ويزداد بواقع نسبة 7% سنويًا.

- سداد 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري.

- يسدد الصندوق المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن.

- سداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة.

- يسترد المقدم عند انتهاء مدة الإيجار.

شروط حجز شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024



الحد الأدنى للدخل الشهري 2500 جنيه للأعزب.

الحد الأقصى للدخل 6000 جنيه، و8000 جنيه للأسرة.

الأولوية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب.

استخدام الوحدة السكنية لغرض السكن فقط سكنه.

تكون الوحدة بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

عدم الحصول على دعم نقدي ببرنامج الإيجار، في حالة كان المتقدم سبق له الاستفادة أو تملك وحدة سكنية.

يمكن الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل.

الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه، يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

الحد الأقصى للدعم النقدي 90 ألف جنيه، يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهرياً خلال مدة الإيجار.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024

تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

تقديم شهادات ميلاد الأولاد.

تقديم قسيمة الزواج.

تقديم إيصال سداد مقدم الحجز.

تقديم إيصال مصروفات التسجيل.

تقديم مفردات مرتب الزوجة.

تقديم مستند إثبات الدخل، ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

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