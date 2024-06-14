بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو يلا شوت في دوري نايل

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفاركو يلا شوت في دوري نايل ، ويدخل النادي الأهلي مباراة ضد فاركو وهو متصدر دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه باللقب للمرة الثانية عشرة في تاريخه. تحت قيادة مدربه وبتشكيله القوي، يسعى الأهلي لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المؤجلة والمقبلة في الدوري المصري بهدف التتويج باللقب الداخلي أيضًا. يحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات، تعادل في 3، وخسر 2. هجومه كان فعّالًا بتسجيل 35 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 16 هدفًا فقط، مما يوضح قوة الفريق في الجوانب الهجومية والدفاعية على حد سواء.

من جهته، يدخل فريق فاركو مباراة الأهلي وهو في المرتبة السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 10. تميز فاركو بدفاعه الهش الذي استقبل 32 هدفًا، وهجومه الذي سجل 22 هدفًا، مما يعكس تحدياته في كلا الجوانب وتناقض نتائجه خلال الموسم.

مواجهة بين الأهلي وفاركو تعكس الفرق الكبيرة في مستوى الأداء والترتيب في الدوري المصري. بينما يسعى الأهلي للاستمرار في مسيرته الناجحة والمحافظة على أدائه المتميز، يحتاج فاركو إلى تحسين أدائه وتقديم مستويات أفضل لتحسين موقفه في الترتيب العام.

مباراة الأهلي وفاركو تمثل فرصة للفريقين لتحقيق أهدافهما المحلية، سواء كان ذلك من خلال تعزيز موقع الأهلي في القمة أو تحسين موقف فاركو في الدوري. تظل النتيجة مفتوحة لكن يتوقع أن يكون الأهلي المرشح الأقوى للفوز بنظر إلى أدائه القوي وتاريخه الحافل بالنجاحات الرياضية.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في دوري نايل والقناة الناقلة

سيشهد دوري نايل المصري مواجهة مثيرة بين النادي الأهلي وفريق فاركو في مؤجلات الجولة الحادية عشر، حيث ستقام المباراة مساء الجمعة المقبلة على ملعب "ستاد برج العرب" بالإسكندرية. من المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا بفضل التاريخ الرياضي للفريقين وجودة لاعبيهم.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري

يتصدر الأهلي جدول الدوري بأداء قوي ونتائج مميزة، بينما يسعى فريق فاركو إلى الظهور بشكل جيد وتقديم تحدي قوي أمام البطل الحالي. يعد هذا اللقاء فرصة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمنافسة عالية المستوى ورؤية المواهب الواعدة في الساحة المصرية. تتوقع الجماهير حضورًا كبيرًا لملعب برج العرب لمتابعة هذه المواجهة الهامة التي ستنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري

يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري، المعلق الرياضي أيمن الكاشف

ويسبق المباراة ستوديو تحليلي يضم عدد من النقاد الرياضيين الأبرز في الساحة الرياضية.

غيابات الأهلي أمام فاركو في دوري نايل

- وسام أبو علي.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل بسبب الإصابة.

- بيرسي تاو.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل بسبب الإصابة.

- أكرم توفيق.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل بسبب الإصابة.

- علي معلول.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل بسبب الإصابة.

- مصطفى مخلوف.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل بسبب الإصابة.

- محمد هاني.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل بسبب حفل زفافه.

- محمد الضاوي كريستو.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل لأسباب فنية.

- حمزة علاء.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل لأسباب فنية.

- كريم الديبس.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل لأسباب فنية.

- كريم نيدفيد.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل لأسباب فنية.

- خالد عبد الفتاح.. يغيب عن الأهلي أمام فاركو في دوري نايل لأسباب فنية.

ويستعرض موقع وتليفزيون "كورة بلس" في التقرير التالي، تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو اليوم..

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فاركو بدوري نايل

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد ، محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور ، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا أو موديست، رضا سليم.

تاريخ مواجهات الأهلي وفاركو قبل مباراة اليوم

وقبل مواجهتهم الخامسة اليوم، التقى الأهلي وفاركو من قبل في 4 مناسبات، حيث تمكن الأحمر من السيطرة عليها جميعًا منذ وصول فاركو للأضواء في الدوري الممتاز موسم 2021 - 2022.

المباراة الأولى، نجح الأهلي في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما تمكن من الانتصار في آخر المواجات بينهما بثلاثية نظيفة.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، وأحرز لاعبو الأحمر تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف لقاءات الأهلي وفاركو

ويعد هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد شريف لاعب الخليج السعودي الحالي برصيد ثلاثة أهداف، ويليه محمد مجدي أفشة برصيد هدفين.

حكم مباراة الأهلي وفاركو

ويدير لقاء فاركو والأهلي الحكم محمود ناجي للساحة، ويساعده كلاً من سمير جمال وشهاب راشد، ونادر قمر الدولة حكماً رابعاً.

وفي تقنية الفيديو يتواجد أحمد الغندور ويعاونه خالد حسين.