تجمع رياضي لمباريات ودية بين أكاديميتي المقاولون والجيل الجديد

نظم قطاع ناشئي نادي المقاولون العرب مجموعة من المباريات الودية تجمع بين فرق براعم و ناشئي أكاديمية المقاولون العرب وفرق براعم وناشئي أكاديمية الجيل الجديد من مواليد 2009 إلى 2016، وذلك لتعزيز مهارات اللاعبين الناشئين وإتاحة الفرصة لهم للتعلم والتطور في بيئة مباراة حقيقية لتكون هذه المباريات فرصة ممتازة للاعبين للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات والمهارات الكروية.

للتسجيل والاشتراك بمقر الأكاديمية بقطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بمدينة نصر.



مواعيد التدريبات

أيام (السبت/الاثنين /الخميس) من كل أسبوع

من الساعة (5,30) عصرا حتى الساعة (9,30) مساء.

في سياق متصل، استمرت اختبارات الناشئين من مواليد 2007 إلى 2017 لاختيار أفضل اللاعبين الموهوبين للانضمام لفرق النادي.

وأكد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بأن اختبارات الناشئين هذا الموسم قد حظيت باهتمام كبير من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة لتحقيق الهدف الرئيسي منها وهو اختيار عناصر متميزة تدعم فرق القطاع.

وسوف يتم الإعلان قريبا عن موعد الاختبارات الخارجية للناشئين بجميع محافظات مصر.

وأيضا اختبارات الناشئين مواليد 2005 بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

