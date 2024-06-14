قبل عيد الأضحى .. رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

يزداد الإقبال على ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال الأيام التي تسبق الأعياد و الأجازات الرسمية حيث يحرص المواطنون فى هذه الفترة على سحب الأموال لتلبية متطلباتهم و إحتياجاتهم لأيام الأجازة والإستمتاع بها.

رسوم سحب الأموال من البنوك

تفرض البنوك رسوماً خاصة للسحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) في حالة استخدام ماكينة صراف آلي غير تابعة للبنك الذي أصدر بطاقة الفيزا الخاصة بالعميل.





رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك آخر

تفرض البنوك أيضاً رسوماً على الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لبنوك أخرى غير البنك المصدر للفيزا. تتراوح هذه الرسوم بين 1.5 و6 جنيهات.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى المبارك في البنوك

البنك الأهلي المصري

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.

بنك مصر

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

بنك قطر الوطني

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

بنك كريدي أجريكول

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.

بنك القاهرة

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

البنك التجاري الدولي

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.

بنك HSBC

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.

البنك العربي الأفريقي الدولي

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

البنك المصري الخليجي (إي جي بنك)

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

بنك الإمارات دبي الوطني

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

بهذه المعلومات، يمكن للمواطنين التخطيط بشكل أفضل لاستخدام ماكينات الصراف الآلي خلال فترة الأعياد، وتجنب الرسوم الزائدة عند الاستعلام أو سحب الأموال.

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