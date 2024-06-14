الخارجية الإسرائيلية: تصريحات جالانت الهجومية ضد فرنسا غير صحيحة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، التي هاجم فيها فرنسا غير صحيحة وفي غير محلها، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

جالانت : بينما نخوض حرباً عادلة تتبنى فرنسا سياسات عدائية ضد إسرائيل





وفي سياق آخر، انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، موقف فرنسا الداعم للفلسطينيين، قائلا: بينما نخوض حرباً عادلة، دفاعاً عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات عدائية ضد إسرائيل.

وأضاف جالانت عبر حسابه على منصة أكس: تتجاهل فرنسا الفظائع التي ترتكبها حماس ضد الأطفال والنساء والرجال الإسرائيليين، ولن تكون إسرائيل طرفا في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا.

يذكر أن فرنسا أعلنت أمس عن منح مساعدات طارئة للميزانية على شكل تبرع بثمانية ملايين يورو (نحو 8.6 ملايين دولار) للسلطة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية.

وفي بيان عن القنصلية العامة الفرنسية في القدس: بينما يتأثر جميع الفلسطينيين بالأزمة، فإن هذا الدعم للميزانية سيساهم في دفع رواتب السلطة الفلسطينية، وخصوصا وزارة الصحة.

وأشار البيان، إلى أن باريس تعتزم دعم السلطة الفلسطينية ، بما يصل إلى 16 مليون يورو" في عام 2024.

وأوضحت القنصلية عبر منصة إكس: "سيساهم هذا الدعم المالي في تلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني" مشيرة إلى "دعم فرنسي للسلطة الفلسطينية ولإقامة دولة فلسطينية قادرة على تحمل مسؤولياتها في جميع الأراضي، بما في ذلك غزة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 252 على التوالي عدوانها الغاشم على قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، فجر اليوم الجمعة، على مناطق عدة وسط قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت قوات الاحتلال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 شهداء بينهم أطفال ونساء.

وقصف جيش الاحتلال أيضا منزلا في منطقة النفق بمدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 6 شهداء وسط توقعات بارتفاع عدد الشهداء.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.