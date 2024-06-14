اختبارات المقاولون العرب للناشئين تجوب محافظات مصر

يعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عثمان أحمد عثمان عن بدء إختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي 2025/2024 وذلك بجميع محافظات مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى 2017 إبتداء من السبت الموافق 22 يونيو 2024 .



📝 مواعيد الاختبارات الخارجية بمحافظات مصر



محافظة المنيا- مركز مطاي

🗓 يوم السبت الموافق 22 - 6 - 2024

🗓 يوم الأحد الموافق 23 - 6 - 2024

🕟 9:00 صباحا

🏟 ملعب مركز شباب مطاي

👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع المنيا

كابتن /طلعت بديني

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محافظة بني سويف - مدينة بني سويف

🗓 يوم السبت الموافق 22 - 6 - 2024

🗓 يوم الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2024

🕟 9:00 صباحا

🏟 ملعب نادي الشبان المسلمين

🏟 ملعب التربية والتعليم

👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب

فرع بني سويف

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محافظة الإسكندرية - أبو قير

🗓 يوم الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2024

🗓 يوم الخميس الموافق 27 - 6 - 2024

🕟 9:00 صباحا

🏟 ملعب نادي وابور المياه

🏟 ملعب المدينة الشبابية بأبو قير

👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب

فرع الإسكندرية

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محافظة القاهرة - مدينتي



🗓 يوم الجمعة الموافق 28 - 6 - 2024

🕟 9:00 صباحا

🏟 ملعب مدينتي

👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب

فرع مدينتي

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محافظة الشرقية

🗓 يوم الثلاثاءالموافق 25-6-2024 منياالقمح

🗓 يوم السبت الموافق 29- 6 - 2024 الزقازيق

🗓 يوم الثلاثاءالموافق 9 - 7 - 2024 فاقوس

🕟 9:00 صباحا

🏟 ملعب مركز شباب منيا القمح

🏟 ملعب استاد جامعة الزقازيق

🏟 ملاعب العدوي بجوار مجلس مدينة فاقوس

👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب

فرع الشرقية

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محافظة الدقهلية

🗓 يوم الأربعاء الموافق 3 -7- 2024 المنصورة

🗓 يوم الاثنين الموافق 8 -7-2024السنبلاوين

🕟 9:00 صباحا

🏟 ملعب نادي عمال المنصورة

🏟ملعب م٠شباب السنبلاوين(ساحةالسنبلاوين)

👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب

فرع الشرقية

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محافظة السويس

🗓 يوم الجمعة الموافق 5 - 7 - 2024

🕟 9:00 صباحا

👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع المنيا

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محافظة كفر الشيخ - مدينة بلطيم

🗓 يوم الاحد الموافق 7 - 7 - 2024

🗓 يوم الاحد الموافق 14 - 7 - 2024

🕟 9:00 صباحا

🏟 ملعب نادي بلطيم

👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع كفر الشيخ

