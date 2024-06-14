الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اختبارات المقاولون العرب للناشئين تجوب محافظات مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

يعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عثمان أحمد عثمان عن بدء إختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي 2025/2024 وذلك بجميع محافظات مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى 2017 إبتداء من السبت الموافق 22 يونيو 2024 .

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أكاديمية المقاولون تبدأ موسمها بتدريبات التحمل والوقاية من الإصابات


📝 مواعيد الاختبارات الخارجية بمحافظات مصر


محافظة المنيا- مركز مطاي

🗓 يوم السبت الموافق 22 - 6 - 2024
🗓 يوم الأحد  الموافق 23 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟  ملعب مركز شباب مطاي
👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع المنيا
    كابتن /طلعت بديني
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محافظة بني سويف - مدينة بني سويف 
🗓 يوم السبت الموافق  22 - 6 - 2024
🗓 يوم الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا 
🏟 ملعب نادي الشبان المسلمين 
🏟 ملعب التربية والتعليم 
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
    فرع بني سويف
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محافظة الإسكندرية - أبو قير
🗓 يوم الأربعاء الموافق  26 - 6 - 2024
🗓 يوم الخميس الموافق 27 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب نادي وابور المياه 
🏟 ملعب المدينة الشبابية بأبو قير 
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
    فرع الإسكندرية 
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محافظة القاهرة - مدينتي 


🗓 يوم الجمعة الموافق  28 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب مدينتي 
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
    فرع مدينتي 
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محافظة الشرقية 
🗓 يوم الثلاثاءالموافق 25-6-2024 منياالقمح 
🗓 يوم السبت الموافق 29- 6 - 2024 الزقازيق
🗓 يوم الثلاثاءالموافق 9 - 7 - 2024  فاقوس 
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب مركز شباب منيا القمح 
🏟 ملعب استاد جامعة الزقازيق
🏟 ملاعب العدوي بجوار مجلس مدينة فاقوس
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
    فرع الشرقية 
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محافظة الدقهلية 
🗓 يوم الأربعاء الموافق 3 -7- 2024 المنصورة 
🗓 يوم الاثنين الموافق 8 -7-2024السنبلاوين 
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب نادي عمال المنصورة 
🏟ملعب م٠شباب السنبلاوين(ساحةالسنبلاوين) 
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
    فرع الشرقية 
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محافظة السويس 
🗓 يوم الجمعة الموافق 5 - 7 - 2024
🕟 9:00 صباحا
👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع المنيا
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محافظة كفر الشيخ - مدينة بلطيم 
🗓 يوم الاحد  الموافق 7 - 7 - 2024
🗓 يوم الاحد  الموافق 14 - 7 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب نادي بلطيم
👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع كفر الشيخ
 

الجريدة الورقية