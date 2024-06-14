اختبارات المقاولون العرب للناشئين تجوب محافظات مصر
يعلن نادي المقاولون العرب الرياضي عثمان أحمد عثمان عن بدء إختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي 2025/2024 وذلك بجميع محافظات مصر لجميع الأعمار السنية من مواليد 2005 إلى 2017 إبتداء من السبت الموافق 22 يونيو 2024 .
📝 مواعيد الاختبارات الخارجية بمحافظات مصر
محافظة المنيا- مركز مطاي
🗓 يوم السبت الموافق 22 - 6 - 2024
🗓 يوم الأحد الموافق 23 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب مركز شباب مطاي
👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع المنيا
كابتن /طلعت بديني
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محافظة بني سويف - مدينة بني سويف
🗓 يوم السبت الموافق 22 - 6 - 2024
🗓 يوم الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب نادي الشبان المسلمين
🏟 ملعب التربية والتعليم
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
فرع بني سويف
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محافظة الإسكندرية - أبو قير
🗓 يوم الأربعاء الموافق 26 - 6 - 2024
🗓 يوم الخميس الموافق 27 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب نادي وابور المياه
🏟 ملعب المدينة الشبابية بأبو قير
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
فرع الإسكندرية
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محافظة القاهرة - مدينتي
🗓 يوم الجمعة الموافق 28 - 6 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب مدينتي
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
فرع مدينتي
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محافظة الشرقية
🗓 يوم الثلاثاءالموافق 25-6-2024 منياالقمح
🗓 يوم السبت الموافق 29- 6 - 2024 الزقازيق
🗓 يوم الثلاثاءالموافق 9 - 7 - 2024 فاقوس
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب مركز شباب منيا القمح
🏟 ملعب استاد جامعة الزقازيق
🏟 ملاعب العدوي بجوار مجلس مدينة فاقوس
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
فرع الشرقية
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محافظة الدقهلية
🗓 يوم الأربعاء الموافق 3 -7- 2024 المنصورة
🗓 يوم الاثنين الموافق 8 -7-2024السنبلاوين
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب نادي عمال المنصورة
🏟ملعب م٠شباب السنبلاوين(ساحةالسنبلاوين)
👈المنسق/أكاديمية المقاولون العرب
فرع الشرقية
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محافظة السويس
🗓 يوم الجمعة الموافق 5 - 7 - 2024
🕟 9:00 صباحا
👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع المنيا
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محافظة كفر الشيخ - مدينة بلطيم
🗓 يوم الاحد الموافق 7 - 7 - 2024
🗓 يوم الاحد الموافق 14 - 7 - 2024
🕟 9:00 صباحا
🏟 ملعب نادي بلطيم
👈المنسق/ أكاديمية المقاولون العرب فرع كفر الشيخ