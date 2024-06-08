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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أكاديمية المقاولون تبدأ موسمها بتدريبات التحمل والوقاية من الإصابات

أكاديمية المقاولون
أكاديمية المقاولون تبدأ موسمها

بدأت أكاديمية المقاولون العرب للإعداد البدني، أولى تدريباتها اليوم، والتي تقام في الفترة الصيفية للتركيز على تطوير اللياقة البدنية الشاملة للاعبين بما يؤهلهم للمنافسات القادمة.

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وأقيمت تدريبات الأكاديمية على ملاعب قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب في مدينة نصر، وتمحور المران حول تنمية التحمل الدوري التنفسي وتحمل القوة من خلال تمرينات المقاومة باستخدام وزن الجسم.

وأكد النادي أنه سيتم الاهتمام بتمرينات الجذع (Core) وتمرينات الوقاية من الإصابات، وذلك لضمان سلامة اللاعبين خلال المراحل المقبلة.

وأكد المقاولون أن جدول التدريبات يأتي مكوّنًا من ثلاث جلسات أسبوعية تقام أيام السبت والأثنين والأربعاء، ويتيح هذا الجدول التوازن المناسب بين الراحة والتدريب لتطوير اللياقة البدنية دون إرهاق اللاعبين.

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