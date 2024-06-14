خالد النبوي يشكر مدير تصوير "أهل الكهف".. ساهمت بصنع فيلم مهم

حرص النجم خالد النبوى على مشاركة جمهوره صورًا من كواليس فيلمه الجديد "أهل الكهف" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، والمأخوذ عن مسرحية للكاتب توفيق الحكيم، موجهًا الشكر إلى مدير تصوير العمل وائل درويش.

كواليس أهل الكهف

ونشر خالد النبوى صورًا من العمل، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب قائلا: "براڤو وائل درويش مدير التصوير، نقلتنا بالخيال لزمن الحروب وحواديت قبل النوم، شكرًا لأنك ساهمت في صنع فيلم مهم، وتعيش السينما المصرية بمواهبها الحقيقية، ونتقابل في السينما في العيد".

وكان نجح فيلم "أهل الكهف" بطولة النجم خالد النبوي فى تحقيق إيرادات أمس الأربعاء بلغت 162 ألفا و82 جنيها، وذلك في أول يوم عرض في السينمات المختلفة.

كواليس أهل الكهف

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" البرومو الرسمي للعمل والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى.



قصة الفيلم

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

كواليس أهل الكهف

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

أبطال الفيلم

يشار الى أن فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كواليس أهل الكهف



وكان أعلن أيمن بهجت قمر انتهاء تصوير فيلم “أهل الكهف” الذي يقوم بتأليفه بطولة النجم خالد النبوي.

وعلق أيمن بهجت قمر على الفيديو، عبر حسابه على "انستجرام" من كواليس كتابة العمل قائلا: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخه من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في إمستردام ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي ".

أهل الكهف

وتابع: "شكرا لطاقم العمل اللي اتحمل العمل في ظروف غير طبيعيه، شكرا للمخرج عمرو عرفه اللي عمل مجهود خرافي هو وكل فريق العمل واحد واحد، وشكرا للمنتج محمد رشيدي اللي اتحمل الفيلم ده من اول يوم ولما وقف التصوير وكان الفيلم خلاص في طريقه إنه يتلغي أنقذ الموقف وعمل اللي عليه وزياده، إن شاء الله نوعدكم بفيلم مختلف في صيف 2024".