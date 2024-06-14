رئيس الحكومة اللبنانية يدعو المجتمع الدولي لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على بلاده

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لوضع حد للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب البلاد.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميقاتي، أن ما تفعله إسرائيل في جنوب لبنان عدوان تدميري وإرهابي ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع حداً لتماديه وإجرامه.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل.

وأفادت ‏وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 20 صاروخ على الأقل على ‎كريات شمونة و ‎الجليل الأعلى.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه بأسلحة صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال في خلة ‌‏وردة.

كما قصف الحزب موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة واصابته مباشرة بالأسلحة الصاروخية بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وتعرض موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة للقصف بالأسلحة ذاتها حيث تم إصابته بشكل مباشرة.