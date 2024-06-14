هروب جماعى لشواطئ جمصة بسبب حرارة الصيف

شهدت شواطئ مصيف جمصة بالدقهلية، إقبالا كبيرا من المصيفين، هذه الأيام، مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب نهاية العام الدراسي، حيث يزداد الإقبال يوما بعد يوم وسط استعدادات مكثفة من رئاسة مدينة حمصة وسط تواجد لفرق الإنقاذ البحري بطول الشاطئ ومراكز للأطفال التائهين.

شواطئ مصيف جمصة بالدقهلية..

و توافد الزائرون بعدد كبير من مختلف المحافظات على مدينة جمصة لقضاء الإجازة الصيفية، وخاصة بعد تأجيل امتحانات الثانوية العامة بعد أجازة عيد الأضحى، وبدأ الإقبال يتزايد على الشواطئ، وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة.

وأكد اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، أن ادارة المصيف تواصل جهودها لتوفير كل الخدمات للزائرين بتكثيف الرقابة على الأسواق وحملات الإشغالات، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ من أبراج إنقاذ و نقاط للإسعاف.

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد، السيارات الوافدة بشكل دوري، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها، وأيضًا الطفطف والأتوبيس السياحي ، وذلك في إطار توجيهات الدكتورايمن مختار محافظ الدقهلية، ووفقًا لخطة موسم صيف2024.

وأكد رئيس مدينة جمصة، أن قوات الأمن كثفت من تواجدها بمداخل ومخارج مدينة مصيف جمصة وعلى الشواطئ، لضبط المخالفين وتحرير محاضر لأصحاب الدراجات النارية ومصادرتها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم.

وتابع رئيس مدينة جمصة، أنه شدد على الكافتيريات والمحال التجارية بتوفير مل احتياجات المصطافين بأسعار مناسبة للجميع مشيراً إلى أن متطلبات الزائرين للمصيف متواجدة من سلع استهلاكية وخبز ووسائل ترفيه.