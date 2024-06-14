أوقاف جنوب سيناء تنفذ البرنامج الصيفي للطفل داخل 60 مسجدا

قال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إنه جرى تنفيذ العديد من الفعاليات الدينية ضمن الأنشطة التي تقوم بها مديرية الأوقاف لتنمية الوعي الديني المستنير لدى المواطنين، والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات حول الأمور الدينية، مما يسهم في نشر الدين الإسلامي الوسطي، والحفاظ على الهوية الدينية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء - أنه جار تنفيذ فعاليات المنبر الثابت داخل 28 مسجد على مستوى المحافظة، وفعاليات الدرس المنهجي داخل 17 مسجد، ويوجد مسجد إفتاء يعد بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ يوم السبت من كل أسبوع، للرد على المشكلات و الفتاوى والأسئلة الفقهية.



وأكد أنه يجري تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل داخل 60 مسجدا على مستوى مدن المحافظة، إضافة إلى تنفيذ نشاط الأسبوع الثقافي بواقع 42 أسبوع، بالمشاركة مع أساتذة العلوم الأزهرية بجامعة سيناء، مشيرًا إلى أنه جرى عقد 45 ندوة علمية بواقع ندوة كل أسبوع داخل المدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة ومعسكرات الأمن المركزي.

ولفت إلى أن للأنشطة القرآنية حظ وفير ضمن أنشطة مديرية الأوقاف، وتنقسم إلى ثلاث أفرع إحداهما "مقارئ الأئمة"، ويوجد منها 8 على مستوى المحافظة، والثانية "مقارئ الجمهور"، وتنظم عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع داخل 22 مقرأة بكافة المدن، والثالثة "مقارئ الأئمة الأعضاء" بواقع 3 مقارئ على مستوى المحافظة، إضافة إلى تفعيل المقرأة "النموذجية" بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، وهي تضم أفضل الأئمة في القراءة والتجويد والصوت، وتعقد مرة كل أسبوع.

كما يوجد مركزين للثقافة على مستوى المحافظة، إحداهما المركز الثقافي الملحق بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، ويدرس فيه تعاليم الدين الإسلامي الوسطي الحنيف وفقًا لمناهج معدة من وزارة الأوقاف، ويضم 3 فرق إحداهما "تمهيدي" وتتضمن 25 درس، والفرقة الأولى وتضم 35 درسا، والفرقة الثانية وتضم 30 درسا.

وأشار إلى أن المركز الثاني هو مركز لإعداد محفظي القرآن الكريم بمدينة طور سيناء، والغرض منه تأهيل كوادر جيدة تجيد تعليم الآخرين القرآن الكريم تلاوةً وأحكامًا، ويضم فرقتين يبلغ عدد الأولى 45، والثانية 23 محفظا.