حزب الله يدمر الأجهزة التجسسية الإسرائيلية في جل الدير ومسكاف عام
دمرت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، الأجهزة التجسسية الإسرائيلية في موقع جل الدير و مسكاف عام، وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، دمر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، التجهيزات التجسسية في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.
كما دمر مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، المنظومات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها.