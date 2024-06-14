الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يدمر الأجهزة التجسسية الإسرائيلية في جل الدير ومسكاف عام

بوابة الوفد الإلكترونية

دمرت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، الأجهزة التجسسية الإسرائيلية في موقع جل ‏الدير و ‏مسكاف عام، وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

 

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، دمر مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏02:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 14-6-2024، التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

كما دمر مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 13:20 من بعد ظهر  يوم الجمعة 14-6-2024، المنظومات التجسسية في موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها. ‏

 

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