المرصد الأورومتوسطى يكشف جرائم التعذيب في سجون الاحتلال (فيديو)

كشف محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، جرائم جديدة لدولة الاحتلال، مؤكدًا أنهم وثقوا 33 شهادة جديدة بشأن تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

أضاف المغبط، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم وثقوا وفاة معتقل واحد على الأقل تحت التعذيب في سجون الاحتلال.

أشار إلى أن إسرائيل تمنع اللجنة المعنية بالتحقيق في الجرائم بالأراضي المحتلة من ممارسة مهامها، وطالب مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق القيادة العسكرية الإسرائيلية.

تابع: "ندعو لتشكيل لجنة متخصصة في التحقيق بالجرائم الإسرائيلية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر".

هيئة الأسرى تحمل الاحتلال مسؤولية المعتقل إبراهيم حامد

حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقل إبراهيم حامد (59 عامًا) من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، وذلك في ضوء شهادة أولية خرج بها أحد المعتقلين اليوم من سجن "جلبوع"، أفاد من خلالها بتعرّض المعتقل حامد لعمليات تعذيب وتنكيل مروّعة.

ونقل المعتقل في شهادته "أنّ إبراهيم حامد تعرّض لاعتداء يوم أمس في سجن جلبوع، ولا يوجد مكان في جسده إلا به كدمات، أو خدوش، أو جروح، وقد نزف من رأسه كمية كبيرة من الدماء".

أضاف: "بعد أن تم الاعتداء علينا صباح اليوم تركته لا يستطيع الوقوف على قدميه ووضعه الصحيّ خطير جدا، ومهما حاولت أن أصف حالته فإنني لن أستطيع ذلك، فهو في وضع صعب للغاية وهناك خطر كبير على حياته وعلى حياة المعتقلين، بسبب الضرب المبرّح الذي يتعرضون له في في سجن جلبوع."