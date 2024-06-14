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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يحسم موقفه من بيع تاليسكا

تاليسكا
تاليسكا

حسمت إدارة نادي النصر السعودي موقفها النهائي من بيع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء.

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عرض ضخم من النصر للهولندي فان دايك

وبحسب صحفية "فاناتيك" التركية فإن إدارة النصروافقت على رحيل تاليسكا إلي صفوف فنربخشه التركي ، ولكن بشرط الحصول علي 8 مليون يورو من أجل الموافقة على بيعه.

ولعب صاحب الـ 30 عامًا مع النصر 25 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالهم 25 هدف وصنع 4 اخرين، كما ساهم في  في 78 هدفًا بقميص النصر على مدار 3 مواسم.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الموسم المنقضي وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 82 نقطة.

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