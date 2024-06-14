النصر يحسم موقفه من بيع تاليسكا

حسمت إدارة نادي النصر السعودي موقفها النهائي من بيع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء.

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وبحسب صحفية "فاناتيك" التركية فإن إدارة النصروافقت على رحيل تاليسكا إلي صفوف فنربخشه التركي ، ولكن بشرط الحصول علي 8 مليون يورو من أجل الموافقة على بيعه.

ولعب صاحب الـ 30 عامًا مع النصر 25 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالهم 25 هدف وصنع 4 اخرين، كما ساهم في في 78 هدفًا بقميص النصر على مدار 3 مواسم.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات الموسم المنقضي وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 82 نقطة.