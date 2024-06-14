الاحتلال يفقد طائرة مسيّرة باهظة الثمن تابعة لسلاح الجو بسبب خلل فني

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، سقطت من نوع "كوخاف"، طراز "هيرمس 900"، الليلة الماضية في منطقة مفتوحة، في "وادي يزرعيل"، بسبب خلل فني، مرة أخرى، تفقد القوات الجوية أداة متقدمة وباهظة الثمن.

حزب الله:

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، وتجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 09:30‌‎‎ من صباح يوم الجمعة 14-6-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدفت المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:55 ‌‏من صباح اليوم الجمعة 14-6-2024 تجمعًا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية. ‏