نجاح اختبارات فريق سباحي تتابع عبور المانش في المياه المفتوحة بالغردقة

شهدت اليوم شواطئ مدينة الغردقة اختبارات للسباحة في المياه المفتوحة لمجموعة من السباحين من ذوى الهمم والأصحاء بالتنسيق مع الشباب والرياضة تضمنت الاختبارات السباحة لمسافات طويلة مع وضد التيار فى اختبار قبل بدء محاولة تتابع عبور بحر المانش في اغسطس القادم بإشراف السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش مدرب التتابع.

شارك في المحاولة السباحين من ذوى الهمم السعودي فيصل القصيبي والمصري محمد كرم والسباحين الاصحاء كريم عاصم ومحمد ابوالوفا سباحي تتابع العبور.



وقال شلبي ان السباحين نجحوا اليوم في السباحة لمسافات طويلة في المياة المفتوحة مع وضد التيار لمدة ساعة متواصلة بدون توقف لاختبار قوتهم في السباحة في التيارات المائية قبل محاولة العبور وذلك في إطار الاستعدادات والتدريبات المؤهلة للتابع العبور الذي يقوم على الدمج بين ذوى الهمم والاصحاء فى مسابقة عالمية.

واوضح شلبي ان السباحين اثبتوا انهم قادرون على نحاج تتابع عبور المانش وتحقيق الرقم القياسي.

وفي سباق المانش ينطلق السباحون إما من كاب جريز نيز في فرنسا، أو من شاطئ شكسبير في بريطانيا.وتبعد هاتـان النقطـتان بعضهما عن بعض مسافة 33,5كم، السباحين يتبعون طريقاً منحنياً يتراوح طوله بين 37 و64كم بسبب التيارات البحرية القوية.