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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف سبب تأخير فحص عينة رمضان

رمضان صبحي
رمضان صبحي

صرح دكتور " حازم خميس" رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عبر برنامج ملعب الشمس، الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان، عن اسباب تأخر نتيجة عينة رمضان صبحي.

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كشف حازم:" ان الوكالة الدولية للمنشطات هي من تقوم بابلاغ الاتحاد المصري بنتيجة عينة اللاعب و ذلك من خلال رقم كودي " سريال نمبر" للاعب


تابع دكتور حازم خميس:" دورنا الكشف و الحصول على عينة اللاعب فقط، ونقوم بارسالها للوكالة الدولية و هي عبارة عن رقم فقط، بمعنى ان اسم اللاعب غير معروف بالنسبة للوكالة.


و اختتم وئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات:" لا نتدخل نحن او اي شخص بالاتحاد المصري لكرة القدم في اي قرار او نتيجة تعتمدها الوكالة الدولية للكشف عن المنشطات.

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