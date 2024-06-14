رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف سبب تأخير فحص عينة رمضان

صرح دكتور " حازم خميس" رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عبر برنامج ملعب الشمس، الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان، عن اسباب تأخر نتيجة عينة رمضان صبحي.

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كشف حازم:" ان الوكالة الدولية للمنشطات هي من تقوم بابلاغ الاتحاد المصري بنتيجة عينة اللاعب و ذلك من خلال رقم كودي " سريال نمبر" للاعب



تابع دكتور حازم خميس:" دورنا الكشف و الحصول على عينة اللاعب فقط، ونقوم بارسالها للوكالة الدولية و هي عبارة عن رقم فقط، بمعنى ان اسم اللاعب غير معروف بالنسبة للوكالة.



و اختتم وئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات:" لا نتدخل نحن او اي شخص بالاتحاد المصري لكرة القدم في اي قرار او نتيجة تعتمدها الوكالة الدولية للكشف عن المنشطات.