إستقرار أسعار الطيور بأسواق البحيرة اليوم الجمعة

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الجمعة الموافق 14 من شهر يونيو 2024، لرصد أسعارها، وتم افتتاح العديد من منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكل مدن ومراكز المحافظة استعدادا لعيد الأضحي المبارك.

أسعار الطيور..

شهدت الأسواق إستقرار الأسعار، حيث تراوحت مابين إلي إلي 96 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 113 إلي 115 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 125إلي 127 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين100إلي 102جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 125 و128جنيها .

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 123إلي 125 جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 148 جنيها للكيلو، وأسعار الدبوس 165جنيها للكيلو، وهيكل كامل 40جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 206 جنيها للكيلو، ووراك 104جنيها للكيلو، وشاورما 206 جنيها للكيلو، كبد صافي 125جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار بط فررنساوي مابين ي95 إلي97 جنيها للكيلو.