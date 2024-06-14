مصر للطيران تنقل أبطال المنتخب المصري للخماسي الحديث المشارك ببطولة العالم لليزر رن بالصين

قامت شركة مصر للطيران بنقل بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث المشارك ببطولة العالم لليزر رن بالصين ذهاباً على رحلة القاهرة – بكين كما نقلت البعثة خلال عودتها على رحلة رقم 954 القادمة من هانزو إلى القاهرة محملين بـ 14 ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 7-9 يونيو الجاري بمشاركة 550 لاعبا، يمثلون 24 دولة، ويتنافسون في المراحل العمرية من 9 سنوات حتى الماسترز +70.

وتتقدم مصر للطيران بخالص التهاني لبعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث لتحقيقهم هذا الإنجاز الكبير متمنية لهم كل التوفيق في قادم البطولات.ش