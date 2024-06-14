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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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واعظ بالأزهر: يوم عرفة من أفضل الأيام والله أقسم به لعظمته (فيديو)

يوم عرفة
يوم عرفة

 أوضح الشيخ محمود عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل يوم عرفة، مؤكدًا أنَّ لهذه الأيام فضلًا عظيمًا للغاية، بل هي من أعظم الأيام وأحبها إلى الله، العشر الأوائل من ذي الحجة.

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فضل صيام يوم عرفة.. تعرف عليه

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 واستشهد خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يُعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية الجمعة، بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثمَّ لم يرجع من ذلك بشيء”.

يوم عرفة في القرآن:

 وتابع: “أعظم هذه الأيام العشرة هو يوم عرفة، فهو من أفضل الأيام عند الله – عز وجل، وأعظمها وأحبها وعندما يقسم ربنا بشيء فهو يقسم بعظيم لا بهين أو قليل، وسبحانه أقسم بيوم عرفة»، مستشهداً بقوله تعالى: "والفجر. وليال عشر. والشفع والوتر”، فالشفع – زوجي - هو يوم 10 من ذي الحجة، أما الوتر – فردي - فهو اليوم التاسع من ذي الحجة، أي يوم عرفة.

 وأوضح، أنَّ يوم عرفة تكرر ذكره في آيات القرآن الكريم، تاليًا آيات من سورة البروج، في قوله تعالى: “وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلۡبُرُوجِ. وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡمَوۡعُودِ. وَشَاهِدٖ وَمَشۡهُودٖ”، فاليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، أما “المشهود” فهو يوم عرفة، وكونه سبحانه يقسم في قرآنه بيوم فهو بلا شك يوم عظيم.

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