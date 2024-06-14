فضل صيام يوم عرفة.. تعرف عليه

يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض، غدًا السبت، بـ"بيوم عرفة"، الذي يعد من أفضل أيام الدنيا، إذ يتباهى الله بأهل الأرض أمام أهل السماء، الذين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمته، كل ما يشغلهم هو رضا الله عليهم ومحبته لهم.

ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فهو يأتي ضمن الأيام العشرة، إذ يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، الذي يعد أهم أركان الحج، حيث يقع عرفة على الطريق الرابط بين مكة والطائف.

فضل يوم عرفة:

ليوم عرفة فضل عظيم، حيث وردت أحاديث كثيرة تتحدث عن فضل هذا اليوم، منها أن النبي محمد قال "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرًا"، وأيضًا قول الرسول الكريم "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة"، كما أنه يعتبر الركن الأعظم للحج، فقد قال رسول الله “الحج عرفة”.

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء”.. وأيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها"، فصوم ذلك اليوم يكفر ذنوب سنة مضت وسنة قادمة".

وقد أجمع العلماء على أن صيام يوم عرفة، فيه رفعة في الدرجات، وتكثير للحسنات، وتكفير للسيئات، كما يستحب الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة النوافل وصيام وصدقة وذكر وغيرها في أيام عشر ذي الحجة عمومًا، وفي يوم عرفة على وجه الخصوص.