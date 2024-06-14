التحالف الوطني يهدي أهالي الإسكندرية فرش مسجد العزيز الرحمن

بمناسبة عيد الأضحى

أهدت أمانة محافظة الإسكندرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أهالي محافظة الإسكندرية الكريمة، فرش مسجد العزيز الرحمن بمنطقة الرمل ثاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



تأتي هذه المبادرة ضمن جهود التحالف المتواصلة لدعم بيوت الله تعالى، وتهيئة بيئة مناسبة للعبادة، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.



ووجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التهنئة جميع المسلمين في مصر والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة ويمنّ على الجميع بالصحة والسعادة.



