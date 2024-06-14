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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بمناسبة عيد الأضحى

التحالف الوطني يهدي أهالي الإسكندرية فرش مسجد العزيز الرحمن

التحالف الوطني يهدي
التحالف الوطني يهدي أهالي الإسكندرية فرش مسجد العزيز الرحمن

أهدت أمانة محافظة الإسكندرية للتحالف الوطني  للعمل الأهلي التنموي أهالي محافظة الإسكندرية الكريمة، فرش مسجد العزيز الرحمن بمنطقة الرمل ثاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود التحالف المتواصلة لدعم بيوت الله تعالى، وتهيئة بيئة مناسبة للعبادة، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.


ووجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التهنئة جميع المسلمين في مصر والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة ويمنّ على الجميع بالصحة والسعادة.

 

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