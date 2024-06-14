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الجمعة 14 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدوري

مباراة الزمالك وسيراميكا
مباراة الزمالك وسيراميكا

إستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه الأساسي الذي يواجه نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة من الجولة 11 لبطولة الدوري الممتاز.

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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري.. والقنوات الناقلة

ويخوض الزمالك مباراة اليوم منقوصاً من عدد كبير من لاعبيه الأساسيين بسبب موجة الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويغيب عن الزمالك في لقاء اليوم كلا من: محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد حمدي وسيف الدين الجزيري وأحمد فتوح، وهو مادفع جوميز إلى البحث عن البديل المناسب خاصة فى مركز الظهير الأيسر حيث استقر على الدفع بعمر جابر بينما يلعب سيد نيمار.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سيراميكا في الدوري 

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: سيد نيمار - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” - عبد الله السعيد - محمد شحاتة.

خط الهجوم: ناصر ماهر - أحمد مصطفى زيزو - ناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري 

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حصرياً عبر قنوات أون تايم سبورتس

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