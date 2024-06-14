موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري.. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك مباراة اليوم رافعاً شعار لا بديل عن الفوز لمواصلة إنتصاراته بعد الفوز في مباراته الأخيرة على الإتحاد السكندري والحفاظ على حظوظه في المنافسة.

وإستعد الفارس الأبيض لمباراةو اليوم بخوض مباراتين وديتين أمام النصر القاهري والبنك الأهلي، كما حرص المدير الفني على عقد أكثر من جلسه مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة استمرار الانتصارات على المستوى المحلى لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة.

ويواجه الزمالك في مباراة اليوم صعوبات كبيرة أبرزها غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابات المتنوعة، وفي مقدمتهم أحمد فتوح وأحمد حمدي وشيكابالا وسيف الجزيري ومصطفى الزناري.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حصرياً عبر قنوات أون تايم سبورتس.