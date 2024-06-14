اليوم.. الزمالك فى مهمه صعبه أمام سيراميكا كليوباترا بالجبل الأخضر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استئتاف مبارياته فى الدورى المحلى بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي حيث يلتقى فى مساء اليوم الجمعه مع سيراميكا كليوباترا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر والمؤجل من الجوله ال١١ .

استعد الأبيض جيدا من خلال التدريبات اليوميه بملعب النادي فى غياب عدد من لاعبيه الدوليين سواء بالمنتخب الوطنى الأول أو الأوليمبي ورفض البرتغالي جوزيه جوميز دخول الفريق فى معسكر مغلق وفضل خوض تجربتين وديتين الأولى أمام النصر القاهرى وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف والثانيه أمام البنك الأهلي بملعب بتروسبورت وإنتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

شبح الإصابات يطارد الزمالك في لقاء سيراميكا

ويواجه الجهاز الفني مشكله بغياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات هم محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد حمدي وسيف الدين الجزيري وأحمد فتوح وهو مادفع جوميز إلى البحث عن البديل المناسب خاصة فى مركز الظهير الأيسر حيث استقر على الدفع بعمر جابر بينما يلعب سيد نيمار أو مهاب ياسر كظهير أيمن.

وحرص المدير الفني على عقد أكثر من جلسه مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة استمرار الانتصارات على المستوى المحلى لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقه بعد الفوز فى آخر مباراه على الإتحاد السكندري بهدفين نظيفين بالإسكندرية. ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

ويحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27 هدفا.

وقام أيمن الرمادي بمشاهدة تسجيلات لمباريات الزمالك الأخيرة قبل وضع الخطة الفنية لخوض المباراة حيث يطمح سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.