أسعار صرف العملات الأجنبية قبل بدء إجازة عيد الأضحى

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو، في البنك المركزي المصري، مستقرة بالتزامن عطلة البنوك والمصارف الإسبوعية، وبدء إجازة عيد الأضحى المبارك غدا.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك:

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 14-6-2024