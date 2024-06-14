أسعار صرف العملات الأجنبية قبل بدء إجازة عيد الأضحى
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو، في البنك المركزي المصري، مستقرة بالتزامن عطلة البنوك والمصارف الإسبوعية، وبدء إجازة عيد الأضحى المبارك غدا.
وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك:
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم 14-6-2024
- سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 47.63 جنيه للشراء، 47.77 جنيه للبيع
- سعر اليورو أمام الجنيه اليوم 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.
- سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم 60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.
- سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم 53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.
- سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم 34.64 جنيه للشراء و 34.75 جنيه للبيع.
- سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه اليوم 30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.
- سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه اليوم 6.89 جنيه للشراء و 6.91 جنيه للبيع.
- سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم 6.56 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.