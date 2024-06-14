تراجع أسعار النفط مع بقاء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية

أسعار النفط اليوم.. تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو، مع تقييم الأسواق لتأثير بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، فبحلول الساعة 0344 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 % إلى 82.41 دولار للبرميل.

ووفق لوكالة "رويترز"، فقد خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا، أو 0.5٪، ليتداول عند 78.21 دولارًا للبرميل، ومع ذلك، ارتفع خام برنت والخام الأمريكي بما يزيد عن 3% خلال الأسبوع، وهو أفضل أسبوع منذ 5 أبريل.

توقعات أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024

فيما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024، وتوقع جولدمان ساكس طلبا قويا على الوقود في الولايات المتحدة هذا الصيف، وساعد هذا في عكس الخسائر التي تكبدتها الأسبوع الماضي والتي كانت مدفوعة باتفاق أوبك وحلفائها، فيما يسمى أوبك+، لبدء تقليص تخفيضات الإنتاج بعد سبتمبر.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد" ومقرها أستراليا: "بشكل عام، يمكن وصف هذا الأسبوع بأنه وقت لتعافي النفط، ولن أتفاجأ برؤية أسعار النفط تتجه نحو الارتفاع من هنا بينما تستمر توقعات الطلب في الظهور بشكل أكثر تفاؤلاً".

ومن خلال تقديم المزيد من الدعم للسوق، تعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها الإنتاجية بموجب اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو.

ومع ذلك، تباطأ ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة وقام بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في تقرير يوم الأربعاء إنها تتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2029، ليستقر عند حوالي 106 ملايين برميل يوميا قرب نهاية العقد.

بينما أوضح محللو BMI في مذكرة لهم، أنه تزايدت المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية بعد وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة، ولكن مع ذلك، إلى الحد الذي يدعم فيه هذا الدولار الأمريكي، فقد يقدم ذلك قدرًا من الدعم لخام برنت.

وينصب تركيز السوق أيضًا على محادثات وقف إطلاق النار الجارية في غزة ، والتي من شأنها، إذا تم حلها، أن تخفف المخاوف بشأن الانقطاعات المحتملة في إمدادات النفط من المنطقة.

قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من احتمال تصاعد الأعمال العدائية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى حرب شاملة، مضيفًا أن هناك حاجة إلى ترتيبات أمنية محددة للمنطقة وأن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيًا.