تحذيرات شديدة من طقس اليوم.. تصل الحرارة في الظل لـ 43

حالة الطقس اليوم..تستمر ذورة الموجة شديدة الحرارة اليوم الجمعة وغدا السبت الموافقين "يوم التروية ويوم عرفات"، ليسود طقس حار جدًا على أغلب الأنحاء، نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 43 درجة مئوية في الظل، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد لتتخطى الـ 46 درجة.

إرشادات هامة وقت ذروة الحرارة

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من الخروج والتعرض لأشعة الشمس وقت الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا) تجنبًا للإصابة بضربات الشمس والإعياء، مشددة على ضرورة اتباع بعض النصائح المهمة لحفاظ على سلامتهم ومنها:

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة.

الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية.

عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس.

استخدام أغطية الرأس.

إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط،.

عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في السفر.

فيما لفتت الهيئة أن يوم الأحد تنتهي تلك الموجة شديدة الحرارة حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3لـ 4 درجات على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.