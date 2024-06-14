آيس كريم المانجو المنعش.. حلوى مثالية لضيافة عيد الأضحى

عيد الأضحى هو مناسبة عظيمة تجمع العائلة والأصدقاء للاحتفال والتواصل، وفي هذا العيد المبارك، نقدم لك أشهى الأطباق والحلويات، ومن بين الحلويات المفضلة في فصل الصيف، يأتي الآيس كريم كخيار منعش ولذيذ يضفي لمسة من البهجة على الأجواء، وفيما يلي نقدم لكم وصفة آيس كريم المانجو اللذيذة، التي تتميز بنكهتها الغنية وقوامها الكريمي، لتكون ضيافة مميزة في هذا العيد السعيد، وسواء كنت تستعد لاستقبال الضيوف أو ترغب في إعداد حلوى مميزة لأفراد عائلتك، ستجد في هذه الوصفة كل ما تحتاجه لتحضير آيس كريم مانجو رائع بطريقة بسيطة وسهلة.





طريقة عمل آيس كريم المانجو لضيافة عيد الأضحى

المكونات:

- 2 كوب مانجو مقطع (حوالي 2-3 حبات مانجو كبيرة)

- 1 كوب كريمة ثقيلة (كريمة الخفق)

- 1/2 كوب حليب مكثف محلى

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

- عصير نصف ليمونة (اختياري، لتعزيز النكهة)





طريقة التحضير :

1. تحضير المانجو:

- قشر المانجو وقطع اللب إلى قطع صغيرة.

- ضع قطع المانجو في الخلاط واخلط حتى تحصل على بوريه ناعم.





2. تحضير الخليط:

- في وعاء كبير، اخفق الكريمة الثقيلة باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تتشكل قمم ناعمة.

- أضف الحليب المكثف المحلى إلى الكريمة المخفوقة واستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط.

- أضف بوريه المانجو وعصير الليمون والفانيليا (إذا كنت تستخدمها) واخلط بلطف باستخدام ملعقة حتى يتجانس الخليط تمامًا.





3. التجميد:

- صب الخليط في وعاء محكم الإغلاق.

- ضع الوعاء في الفريزر لمدة لا تقل عن 4-6 ساعات، ويفضل تركه طوال الليل حتى يتجمد الآيس كريم تمامًا.





4. التقديم:

- قبل التقديم، اخرج الآيس كريم من الفريزر واتركه في درجة حرارة الغرفة لبضع دقائق حتى يصبح سهل التقطيع.

- قدمه في أكواب أو أطباق الآيس كريم وزينه بقطع من المانجو الطازجة أو النعناع الطازج إذا رغبت.





نصائح:

- يمكنك إضافة قطع صغيرة من المانجو المجمدة إلى الخليط لإضافة نكهة وقوام إضافي.

- إذا كنت تحب الآيس كريم أكثر حلاوة، يمكنك زيادة كمية الحليب المكثف المحلى حسب ذوقك.