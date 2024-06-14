موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

يواجه الأهلي نظيره فاركو على أرضية استاد برج العرب في الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الأهلي مبارياته في الدوري المصري بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه على حساب الترجي.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد فريق فاركو في المركز السادس عشر بجدول الدوري المصري، وفي رصيده 21 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو..

تنطلق مباراة الأهلي وفاركو مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو..

محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمود الزنفلي ، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، محمود متولي ، عمرو السولية، امام عاشور، مروان عطية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، احمد عبد القادر، حسين الشحات، رضا سليم، كريم فؤاد،أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا وموديست.

تضم قائمة غيابات الأهلي في مباراة فاركو كلاً من: وسام أبو علي وأكرم توفيق وبيرسي تاو وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة ، فيما خرج من القائمة محمد هاني بسبب احتفاله بزفافه أمس أما كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس.