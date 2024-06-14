رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف سبب تأخير فحص عينة رمضان صبحي

كشف الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن اسباب تأخر نتيجة عينة رمضان صبحي.



كشف حازم خميس عبر برنامج ملعب الشمس، الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان" ان الوكالة الدولية للمنشطات هي من تقوم بابلاغ الاتحاد المصري بنتيجة عينة اللاعب و ذلك من خلال رقم كودي " سريال نمبر" للاعب



تابع دكتور حازم خميس:" دورنا الكشف و الحصول على عينة اللاعب فقط، ونقوم بارسالها للوكالة الدولية و هي عبارة عن رقم فقط، بمعنى ان اسم اللاعب غير معروف بالنسبة للوكالة.



و اختتم وئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات:" لا نتدخل نحن او اي شخص بالاتحاد المصري لكرة القدم في اي قرار او نتيجة تعتمدها الوكالة الدولية للكشف عن المنشطات.