الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف سبب تأخير فحص عينة رمضان صبحي

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن اسباب تأخر نتيجة عينة رمضان صبحي.

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عبد الناصر زيدان يوجه رسالة قوية لـ محمد عبد الوهاب عضو إدارة الأهلي السابق


كشف حازم خميس عبر برنامج ملعب الشمس، الذي يقدمه الاعلامي عبد الناصر زيدان" ان الوكالة الدولية للمنشطات هي من تقوم بابلاغ الاتحاد المصري بنتيجة عينة اللاعب و ذلك من خلال رقم كودي " سريال نمبر" للاعب


تابع دكتور حازم خميس:" دورنا الكشف و الحصول على عينة اللاعب فقط، ونقوم بارسالها للوكالة الدولية و هي عبارة عن رقم فقط، بمعنى ان اسم اللاعب غير معروف بالنسبة للوكالة.


و اختتم وئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات:" لا نتدخل نحن او اي شخص بالاتحاد المصري لكرة القدم في اي قرار او نتيجة تعتمدها الوكالة الدولية للكشف عن المنشطات.

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