بايدن: لن نتراجع عن دعم أوكرانيا وستمنح جزءا من الأصول الروسية المجمدة لها

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن لن تتراجع عن دعم أوكرانيا وستمدها بالذخائر اللازمة.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء يوم الخميس أشار بايدن إلى أن واشنطن ستتولى تدريب القوات الأوكرانية.

وأوضح أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، ولكنها لن تتهاون في محاسبة روسيا على الأفعال التي اقترفتها في كييف، مبينا أن بلاده ستمنح جزءا من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الرئيس الأوكراني تهدف إلى تعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وردع أي هجوم.

بدوره قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه وقع أقوى اتفاق أمني مع الولايات المتحدة منذ استقلال أوكرانيا، لافتا إلى أن هذا الأتفاق سيدعم قطاع صناعة الأسلحة الأوكراني.

وأضاف الرئيس الأوكراني الاتفاق يتضمن أيضا حصول كييف على طائرات "إف-16" وأنظمة جديدة من باتريوت فضلا عن أسلحة حديثة ومتطورة.

ولفت إلى أن الاتفاق الأمني بين كييف وواشنطن يمثل جسرا لأوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عقوبات على روسيا ويحملها مسؤولية الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا.