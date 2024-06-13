الألبان كاملة الدسم توفر الحماية من متلازمة التمثيل الغذائي

أظهرت دراسة أجراها علماء من كندا أن منتجات الألبان كاملة الدسم توفر الحماية بشكل فعال ضد متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة معقدة من الاضطرابات الخطيرة.

وفقًا لموقع MedikForum.ru، فإن متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من التشوهات بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم والكوليسترول، ويزيد وجود المتلازمة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 وعدد من الأمراض الأخرى.

وأظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة ماكماستر في كندا أن أحد أفضل وسائل الحماية من حدوث متلازمة خطيرة هو الحليب الدهني.

ونقلت مجلة BMJ عن الباحثين أن الاستهلاك النشط لمنتجات الحليب الكامل وليس الخالي من الدسم يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

وقام الخبراء بتحليل بيانات من 140 ألف شخص من 21 دولة، تم جمعها على مدى تسع سنوات، وخلصت النتائج إلى أن إدراج منتجات الألبان في النظام الغذائي اليومي قد يكون وسيلة فعالة ومنخفضة التكلفة للحد من متلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية في نهاية المطاف.

على وجه التحديد، نحن نتحدث عن مثل هذا النظام الغذائي الذي يحتوي على جزء من الحليب كامل الدسم أو الزبادي (244 جرامًا)، وشريحة من الجبن (15 جرامًا)، والزبدة (5 جرام).

وقال مؤلفو المشروع: "يرتبط استهلاك منتجات الألبان هذه بانخفاض انتشار متلازمة التمثيل الغذائي ومكوناتها الفردية في الأساس، فضلا عن انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري".

ما هي متلازمة التمثيل الغذائي؟



متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من المشاكل التي تحدث معًا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني تشمل تلك المشاكل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم وزيادة دهون الجسم حول الوسط ومستويات غير طبيعية من الكوليستيرول أو الدهون الثلاثية.

وجود واحد فقط من هذه الأمراض لا يعني أنك مصاب بمتلازمة التمثيل الغذائي ولكن هذا يعني أن لديك خطر أكبر للإصابة بمرض خطير. إذا كنت مصابًا بالمزيد من هذه الأمراض، فإن خطر حدوث مضاعفات، مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب، يرتفع أكثر.

تُعَد متلازمة التمثيل الغذائي شائعة بشكل متزايد، وما يصل إلى ثُلث البالغين في الولايات المتحدة. إذا كانت لديك متلازمة الأيض أو أيٌّ من مكوِّناتها، فإن التغييرات الحادة في نمط الحياة يمكن أن تؤخِّر أو حتى تمنع حدوث مشاكل صحية خطيرة.