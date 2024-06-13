مهم للحجاج.. طبيبة تقدم نصائح ضرورية لمرضى حساسية الشمس| أبرز طرق الوقاية والعلاج

قدمت أخصائية أمراض حساسية ومناعة مشهورة، نصائح مهمة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الشمس، وهو ما يُعرف علمياً بجلاد ضوئي أو Photodermatosis.

نصائح لمرضى حساسية الشمس

وشرحت الدكتورة شارشكوفا أن حساسية الشمس هي حالة جلدية تتميز بفرط حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية، موضحة أن الأشعة الشمسية نفسها لا تسبب الحساسية بشكل مباشر، بل إن المشكلة تكمن في تراكم المحسسات الضوئية تحت الجلد. هذه المحسسات هي مواد تتكون تحت تأثير الأشعة الشمسية وتزيد من حساسية الجلد تجاه تلك الأشعة.

أعراض حساسية الشمس



تشير الدكتورة إلى أن أعراض حساسية الشمس يمكن أن تظهر في غضون دقائق إلى ساعات أو حتى أيام من التعرض لأشعة الشمس. هذه الأعراض عادة ما تكون واضحة في المناطق المكشوفة من الجلد التي تعرضت للشمس، وتظهر على شكل احمرار، تورم، وطفح جلدي بأنواعه المختلفة، بما في ذلك البقع والبثور والفقاعات والتقشر. إضافة إلى ذلك، يشعر المصاب بالحكة والحرقان والانزعاج، مما يزيد من عدم الراحة.

خطورة الحالات الشديدة

وتضيف الدكتورة شارشكوفا أن حساسية الشمس تعتبر في الغالب ظاهرة مؤقتة. ومع ذلك، في الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية العامة، وقد يصاحبها أعراض مثل الصداع وارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يزيد من خطورة الوضع ويتطلب تدخلاً طبياً أكثر جدية.

علاج حساسية الشمس



وعن العلاج، توضح الدكتورة أنه لا يوجد علاج عام محدد لحساسية الشمس. عند ظهور العلامات الأولى، تنصح بالاحتماء بالظل أو البقاء داخل المنزل لتجنب تفاقم الحالة. في الحالات التي تكون فيها الأعراض شديدة، توصي بتناول مضادات الهستامين واستخدام المراهم والكريمات الموضعية لتخفيف الأعراض.

نصائح للوقاية من حساسية الشمس



تقدم الدكتورة شارشكوفا بعض النصائح الوقائية للأشخاص الذين يعانون من حساسية الشمس. منها تقليل فترة التعرض لأشعة الشمس تدريجياً في بداية الموسم الصيفي، مما يساعد الجسم على التكيف تدريجياً مع تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويقلل من خطر حدوث رد فعل تحسسي. كذلك، تنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى حالاتها.

باختصار، تؤكد الدكتورة شارشكوفا على أهمية الوعي بحساسية الشمس وكيفية التعامل معها سواء من خلال الوقاية أو العلاج. وتدعو الأشخاص الذين يعانون من هذه الحساسية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الأعراض المزعجة والمضاعفات الصحية التي قد تنجم عنها، وذلك من خلال اتباع النصائح الطبية والاحترازات الوقائية المناسبة.