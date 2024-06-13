محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام والفني

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، درجات تنسيق القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024/2025.

وأكد محافظ شمال سيناء، أنه تم تحديد مجموع درجات 245 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 الدورين الأول والثاني.

وأضاف المحافظ، أنه بالنسبة للثانوي العام الخاص يتم القبول بمدرسة العربي الخاصة من الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة للعام 2023/2024 بمجموع درجات 200 درجة في الدورين الأول والثاني.

وأشار شوشة، إلي أنه بالنسبة للثانوي العام "الخدمات" تم فتح القبول بمدرستي الشهيد عمرو شكري الثانوية بنين والشهيد احمد عسكر الثانوية بنات من الحاصلين علي الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة بمجموع 190درجة في الدورين الأول والثاني.

كما لفت المحافظ إلي تحديد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني صناعي – تجارى – فندقي – زراعي(، ففي مدارس التعليم الصناعي تم تحديد مجموع درجات 215 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانوية الصناعية بنين بالعريش، 190 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدارس رفح الثانوية الصناعية المشتركة والشهيد محمود حسن الثانوية الصناعية بنات، الشهيد النقيب محمد احمد الثانوية الصناعية المشتركة، الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة، 180 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدارس العريش الصناعية المتقدمة و بئر العبد الصناعية المشتركة ومدرسة ال الشوربجي الزخرفية ومدرسة أبو بكر الثانوية المهنية وفصول خدمات ملحقة علي مدرسة الشهيد محمد شراب الصناعية بنين، 170 درجة(دورين اول وثاني)للقبول في مدرسة الحسنة الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة الجورة الثانوية الصناعية المشتركة و مدرسة بغداد الثانوية الصناعية المشتركة، 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدرسة العريش الثانوية المعمارية الصناعية، الشهيدة نهال محمد العقيد الثانوية الصناعية بنات، 140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدرسة العريش الثانوية المهنية الصناعية بنات، مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة نخل الثانوية الصناعية المشتركة.

وبالنسبة للتعليم التجاري تم تحديد مجموع 210 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بنات، و180 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في فصول رمانة الثانوية التجارية المشتركة ، ، 170 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدرسة رفح الثانوية التجارية المشتركة و مدرسة الشيخ زويد الثانوية التجارية المشتركة ومدرسة بئر العبد الثانوية التجارية المشتركة، و140 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول في مدرسة الشهيد ملازم أول محمد ابراهيم الثانوية التجارية بنين والسادات الثانوية التجارية المشتركة ومدرسة الجفجافة الثانوية التجارية المشتركة ومدرسة التمد الثانوية التجارية المشتركة

وفى مدارس التعليم الفندقي تم تحديد مجموع 160 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة العريش الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية المشتركة ، مجموع 150 درجة ( دورين أول وثان ) للقبول بفصول العريش الثانوية المهنية الفندقية بمدرسة العريش الفندقية .

تنسيق الثانوي الزراعي

وبالنسبة للتعليم الثانوي الزراعي تم تحديد مجموع 200درجة (دورين أول وثان ) للقبول بمدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة بالعريش، و170 درجة(دورين اول وثاني) للقبول في فصول العريش المهنية الزراعية بمدرسة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية المشتركة، 140 درجة(دورين اول وثاني) للقبول في مدرسة رفح الثانوية الزراعية المشتركة ، عوتالله سليمان زايد الثانوية الزراعية المشتركة بقاطية.

وقد أوضح المحافظ إلي بدء التقديم في جميع المدارس على مستوى المحافظة اعتبارا من يوم الأحد بعد القادم ويستمر حتى يوم الخميس الذي يليه.

تنسيق الفني والتجاري والصناعي