أسعار الذهب العالمية اليوم الخميس 13 يونيو 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، حالة من التذبذب مع توقعات بارتفاعه مع دخول عيد الأضحى المبارك، حيث يمثل العيد موسم بالنسبة للمعدن الأصفر خلال أيامه.

أسعار الذهب في معاملات سوق الصاغة اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

3571.5 جنيه للبيع.

3542.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22

3273.75 جنيه للبيع.

3247.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21

3125 جنيه للبيع.

3100 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

2678.5 جنيه للبيع.

2657.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 14

2083.25 جنيه للبيع.

2066.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12

1785.75 جنيه للبيع.

1771.5 جنيه للشراء.

سعر جنيه ذهب اليوم

25000 جنيه للبيع.

24800 جنيه للشراء.

سعر الذهب بالدولار

وبالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد انخفض، حيث سجل سعر الأونصة للبيع 2324 دولار أمريكي وللشراء 2323 دولار أمريكي.

سعر الذهب بي تي سي BTC

بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC:

20015 جنيهًا.

بلغ سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC.

19840 جنيهًا.

بلغ سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC:

27985 جنيهًا.

بلغ سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC:

13905 جنيهات.