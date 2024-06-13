الخميس 13 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب العالمية اليوم الخميس 13 يونيو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

 

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، حالة من التذبذب مع توقعات بارتفاعه مع دخول عيد الأضحى المبارك، حيث يمثل العيد موسم بالنسبة للمعدن الأصفر خلال أيامه.

 

إقرأ أيضًا .. مفاجأة فى أسعار الذهب 2024

 

أسعار الذهب  في معاملات سوق الصاغة اليوم 

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

 

3571.5 جنيه للبيع.

 

3542.75 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب اليوم عيار 22

3273.75 جنيه للبيع.

 

3247.5 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب اليوم عيار 21

3125 جنيه للبيع.

 

3100 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب اليوم عيار 18

2678.5 جنيه للبيع.

 

2657.25 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 14

 

2083.25 جنيه للبيع.

 

2066.75 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب اليوم عيار 12

1785.75 جنيه للبيع.

 

1771.5 جنيه للشراء.

 

سعر جنيه ذهب اليوم

25000 جنيه للبيع.

 

24800 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب بالدولار

وبالنسبة لسعر الذهب العالمي فقد انخفض، حيث سجل سعر الأونصة للبيع 2324 دولار أمريكي وللشراء 2323 دولار أمريكي.

 

سعر الذهب بي تي سي BTC

بلغ سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC:

 

20015 جنيهًا.

 

بلغ سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC.

 

19840 جنيهًا.

 

بلغ سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC:

 

27985 جنيهًا.

 

بلغ سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC:

 

13905 جنيهات. 

 

مواد متعلقة

خلال أيام .. مفاجأة فى أسعار الذهب 2024

ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس

سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم

بنوك مستثناة من أجازة عيد الأضحى

بـ 1200 جنيه شهريًا.. تفاصيل حجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

بعد قرار الفيدرالي .. انخفاض 200 جنيه فى أسعار الذهب اليوم الخميس

الجريدة الورقية