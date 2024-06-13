خلال أيام .. مفاجأة فى أسعار الذهب 2024

شهدت حالة من التباين، في الوقت الذي سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، تذبذبا في بداية التعاملات ويترقب المستثمرون صدور تقرير التضخم الأمريكي لشهر مايو في وقت لاحق من اليوم وإعلان قرار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على نظرة مستقبلية عن سرعة خفض أسعار الفائدة.

أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب تتحرك ببطء وسط ترقب لحصول على إشارات أكبر بشأن مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي للفترة المقبلة، إذ إنّ أي ميل نحو خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب.

ومن المقرر أن يقوم المستثمرون بتقييم وضع التضخم وفق التقارير والأرقام الصادرة عندما يتم إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة اليوم، قبل أن يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، وفق موقع «إنفيستينج».

وينقسم توقعات السوق حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام بعد تقرير العمل الأمريكي القوي، لذلك سينصب الاهتمام على التوقعات الاقتصادية المحدثة لصانعي السياسات والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول.

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