كندا تعلن فرض عقوبات إضافية على روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلانى جولى، اليوم الخميس، أن كندا ستفرض عقوبات إضافية بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة على روسيا، بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين فى قمة مجموعة السبع فى إيطاليا، التى تعقد حاليا حتى يوم 15 يونيو.



وتستهدف هذه العقوبات العديد من الأفراد والكيانات المتورطين فى عمليات التضليل والدعاية، بما فى ذلك أولئك الذين حددتهم آلية الاستجابة السريعة الكندية، وفقا لوصف بيان صادر من الخارجية الكندية، وتشمل أيضًا كيانات فى المجمع الصناعى العسكرى الروسى الذى يوفر التكنولوجيا والمكونات الكهربائية الرئيسية لدعم جهود الحرب الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، تستهدف العقوبات الكيانات المشاركة فى التحايل على العقوبات التى تسهل وصول روسيا إلى السلع الخاضعة للعقوبات أو إلى إيرادات النفط.



ويتضمن إعلان اليوم أيضًا حظر التصدير المتعلق بالأدوات الآلية التى يتم التحكم فيها رقميًا بالكمبيوتر والتى يمكن لروسيا استخدامها فى إنتاج وتصنيع الأسلحة، وهذه المحظورات، التى تربط إجراءات كندا مع الدول الأخرى التى نفذت المستوى الرابع من قائمة العناصر المشتركة ذات الأولوية العالية، تمنع الأشخاص فى كندا والكنديين فى الخارج من تقديم هذه العناصر إلى روسيا.