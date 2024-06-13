تسبب مرض قاتل.. تحذير من أطعمة نتناولها يوميًا تحتوي مادة سامة

حذرت دراسة أميركية حديثة من أن مادة التحلية منخفضة السعرات الحرارية المعروفة باسم "زيليتول"، والتي توجد في منتجات عدة مثل زبدة الفول السوداني والعلكة ومئات الوجبات الخفيفة، قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مادة زيليتول تسبب مرض خطير

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ذا ميرور” البريطانية ، كشفت الدراسة أن استهلاك كميات كبيرة من "زيليتول" قد يضاعف من فرص الإصابة بهذه الأمراض خلال السنوات الثلاث التالية.

ويعد "زيليتول" من المحليات الطبيعية الموجودة في بعض الفواكه والخضروات، كما يتم تصنيعه بكميات صغيرة في جسم الإنسان. يتميز هذا المحلي بكونه كحول سكري يشبه السكر في الشكل والطعم، إلا أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل بنسبة 40%. وقد أشارت الدراسات المخبرية إلى أن "زيليتول" يمكن أن يزيد من تخثر الدم، مما يعزز من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

قاد الدراسة الدكتور ستانلي هازن، وهو طبيب قلب، حيث شملت الدراسة حوالي 3000 شخص بالغ متوسط أعمارهم 65 عامًا. وصرح هازن بأن النتائج تعيد التأكيد على الحاجة الملحة لمزيد من الأبحاث حول المحليات الصناعية، خاصةً في ظل التوصيات المستمرة باستخدامها لمكافحة السمنة ومرض السكري. وأضاف: "يجب أن ندرك أن استهلاك منتجات تحتوي على مستويات عالية من "زيليتول" يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بتخثر الدم".

وتوضح الدراسة أن الجسم يمتص "زيليتول" بسرعة بعد تناوله، مما يجعله يتفاعل مع الصفائح الدموية أو عوامل التخثر، وبالتالي يزيد من احتمالية تكتلها. وبناءً على هذه النتائج، يُنصح المستهلكون بقراءة مكونات المنتجات بعناية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على هذه المادة التحلية.

ورغم النتائج المثيرة للقلق، يجب التنويه إلى أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، ولم تثبت بشكل قاطع أن "زيليتول" وحده هو الذي يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إذ قد تتداخل عوامل أخرى في هذه العملية.

تلقي هذه الدراسة الضوء على الأهمية الكبيرة لتناول المنتجات الغذائية بحذر، والتفكير في المكونات التي تحتوي عليها، خاصةً مع تزايد استخدام المحليات الصناعية في المنتجات الغذائية الموجهة للأشخاص الذين يسعون لتخفيض استهلاكهم من السعرات الحرارية. قد تكون هذه الدراسة حافزًا لإجراء مزيد من الأبحاث حول تأثيرات المحليات الصناعية على الصحة العامة، لضمان تقديم توصيات غذائية آمنة ومدروسة بشكل أفضل.

في النهاية، تظل النصيحة الأهم للمستهلكين هي الاطلاع الدقيق على مكونات المنتجات التي يشترونها، والتوعية بالتأثيرات المحتملة لهذه المكونات على الصحة، وذلك في سياق الاهتمام المتزايد بالصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة.