أبرزها التوت.. منتجات تحمي من قصور الغدة الدرقية

الغدة الدرقية مسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تؤثر على جميع وظائف الجسم تقريبا ولذلك، من المهم جدا تجنب الاضطرابات المحتملة في عملها، ويمكن أن تسبب الأعطال في الغدة الدرقية آثارا غير مرغوب فيها، جسدية وعقلية على حد سواء.

قام العلماء بتجميع قائمة من المنتجات، التي يمكن أن يحمي استخدامها من مشاكل الغدة الدرقية، والتي يعتمد عليها المزاج والوزن والخصوبة بشكل مباشر، كما يكتب HealthySyle.



وأشار الخبراء إلى أن المنتجات المفيدة للغدة الدرقية ستكون تلك المخصبة باليود ومضادات الأكسدة.

الأعشاب البحرية

ينصح الأطباء بتناول المأكولات البحرية الأكثر بأسعار معقولة الأعشاب البحرية بانتظام مرة واحدة في الأسبوع ويوجد الكثير من اليود في الأعشاب البحرية.

بيض مسلوق

يحتوي على مستويات عالية من اليود والسيلينيوم، بيض الدجاج يساعد الغدة الدرقية على تنظيم إنتاج هرمونات الغدة الدرقية بشكل أفضل.

منتجات الحليب المخمرة

لنفس السبب مثل أطباق البيض المسلوق.

اللحوم

يوجد زنك في الدجاج ولحم البقر - وهذا هو واحد من أكثر المعادن فائدة لتوازن الغدة الدرقية.

التوت

هذه هي أفضل المصادر الطبيعية لمضادات الأكسدة - المواد التي تبطئ أو توقف الأكسدة في الجسم، والتي تسبب العملية الالتهابية.



ما هي الغدة الدرقية

يحدث قصور الدرقية عندما لا تفرز الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون الدرقي، ويُطلق على هذه الحالة أيضًا نقص نشاط الغدة الدرقية.



وقد لا يسبب قصور الدرقية أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة إلا أنه قد يؤدي بمرور الوقت عند عدم علاجه إلى مشكلات صحية أخرى، مثل ارتفاع مستوى الكوليسترول ومشكلات القلب.

وتعتمد أعراض قصور الدرقية على مدى شدة الحالة عادة ما تبدأ المشكلات في الظهور ببطء، وغالبًا ما تستغرق عدة سنوات.

في البداية قد تلاحظ بالكاد أعراض قصور الدرقية، مثل الإرهاق وزيادة الوزن وربما تعتقد أن هذا جزء مما يحدث مع التقدم في السن ولكن مع استمرار تباطؤ عملية الأيض، قد تظهر عليك مشكلات أكثر وضوحًا.

وقد تشمل أعراض قصور الدرقية ما يلي:

الشعور بالتعب.

زيادة الحساسية تجاه البرودة.

الإمساك.

جفاف الجلد.

زيادة الوزن.

انتفاخ الوجه.