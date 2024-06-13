جامعة جنوب الوادي الأهلية: بدء الدراسة بكلية الألسن

أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، اليوم الخميس، عن بدء الدراسة بكلية الألسن، برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة، بنظام الساعات المعتمدة بدءاً من العام الدراسي القادم 2024-2025م.

أوضح بيان للجامعة، أن مميزات البرنامج تشمل لائحة برنامج اللغة الإنجليزية والترجمة على مزيج متنوع ومتكامل من المواد الأدبية.

التي توفر للطالب معرفة واسعة عن الثقافة والأدب الإنجليزي بدءاً من القرن السادس عشر وحتى العشرين، مثل المسرح والرواية والشعر والنقد الأدبي؛ وبين مواد الترجمة واللغويات التطبيقية.

مثل ترجمة الشاشة والترجمة القانونية والصحفية والأدبية وترجمة المصطلحات والنصوص العلمية وترجمة الوثائق والمستندات الرسمية والكتابة المهنية والمحادثة والاستماع وكتابة المقال وتحليل الأخطاء، وغيرها من المقررات التي تُنمّي مهارات الطالب اللغوية وتؤهله لسوق العمل.

بالإضافة إلى مواد التخصص، تمنح اللائحة الطالب فرصة لتنمية مهاراته الشخصية والمهنية من خلال دراسته لمقررات مثل التنمية البشرية ومهارات الاتصال ومهارات البحث على الانترنت ومهارات التفكير العلمي ومهارات التفكير الفلسفي وريادة الأعمال.

البرنامج يؤهل الطالب للعمل في مجالات عديدة أهمها الترجمة التحريرية، الترجمة الفورية، ترجمة المحتوى المرئي (الأفلام والمسلسلات)، ترجمة البرمجيات.

بالإضافة لمجالات الإرشاد السياحي ومراكز الاتصالات (Call Centers) والعلاقات العامة وكتابة المحتوى باللغة الإنجليزية، والتدقيق اللغوي والمراجعة في دور النشر والطباعة والتدريس.



إنجاز جديد لطالب بالجامعة الأهلية:

وفي وقت سابق، أشادت جامعة جنوب الوادي، فى بيان لها، بتحقيق الطالب عبد الرحمن حسين إنجازًا متميزًا فى الوصول إلى مركز متقدم بموقع متخصص بحل المشكلات البرمجية على مستوي العالم.

وحقق الطالب عبد الرحمن حسين، بجامعة جنوب الوادي الأهلية، المستوى الثاني برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إنجازًا استثنائيًا تمثل في وصوله إلى مرتبة Specialist على موقع Codeforces، أحد أشهر منصات حلّ المشكلات البرمجية في العالم.

قال بيان للجامعة، مساء اليوم الخميس، إن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية لبرامج الجامعة التعليمية والتدريبية، وحرص رئيس الجامعة الدكتور أحمد عكاوي، على دعم طلاب الجامعه الأهليه وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

وأبرز البيان، أن رحلة الطالب عبد الرحمن حسين ، بدأت كأي طالب مبتدئ، حيث انضم إلى برنامج تدريبي مكثف أشرف عليه المدرب حسام عبدالحكيم، مدرب الكوميونتي للبرمجة.

أظهر عبد الرحمن التزاماً كبيراً ورغبة حقيقية في تحقيق النجاح، حيث كان ينخرط بشغف واهتمام في التدريب، ملتزماً بالروتين المحدد، ومطبقاً كل ما يتعلمه بجدية. بفضل جهوده الدؤوبة وإصراره.

وأضاف البيان ، أن الطالب تمكن من تحقيق هذا الإنجاز في غضون شهرين فقط، مما يُعد قصة ملهمة لجميع طلابنا ويظهر أن الإصرار والمثابرة هما مفتاح النجاح.