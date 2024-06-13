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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أكرم توفيق خارج حسابات الأهلي أمام فاركو في لقاء الغد

أكرم توفيق
أكرم توفيق

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن أكرم توفيق لاعب الفريق، اشتكى من آلام في الركبة، عقب مشاركته في المران الذي أقيم اليوم استعدادًا لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
 

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وأوضح أن اللاعب خضع لفحص طبي، بعد أن اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته في المران ليصبح خارج الحسابات بالمباراة.

وخاض الأهلي مرانه في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أليو ديانج تدريبات بدنية في الجيم، برفقة علي معلول الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

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