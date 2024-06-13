مواعيد عمل البنوك بعد عطلة عيد الأضحى المبارك 2024

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 5 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى 2024

أكد البنك المركزي المصري في نشرة صادرة عنه قليل، إنه من المقرر منح العامين بالجهاز المصرفي إجازة تبدأ من يوم الأحد 16 يونيو الجاري حتى الخميس 20 من نفس الشهر.





عودة البنوك للعمل بعد إجازة عيد الأضحى 2024

وسيتم العودة للعمل يوم الأحد التالي له الموافق 23 من يونيو الجاري.

بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن العمل بالبنوك سيتم تعطيله اعتبارا من مساء الخميس المقبل، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه العاملون في الجهاز المصرفي من إجازات بمناسبة العيد تصل لـ9 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المحددة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

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