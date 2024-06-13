الخميس 13 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

طلب إحاطة ضد الشركات الوهمية لخداعها الحجاج المصريين

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب احاطة  الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه الي وزارتي الخارجية و السياحة  وذلك لمحاسبة الشركات المصرية المسئولة عن سفر الحجاج المصريين المخالفين لأداء مناسك الحج مما عرضهم للمساءلة من جانب السلطات السعودية .

واضاف الجبلاوي خلال طلب الاحاطة المقدم ان هناك عدد من شركات السياحة أوهمت وخدعت المصريين مما وضع الحجاج في موضع الاتهام داخل المملكة العربية السعودية بشكل لا يليق بكرامة المواطن المصري .

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خداع الحجاج

واضاف ان هذه الشركات جمعت مبالغ مالية طائلة رغم خداعهم للحجاج المصريين وووضعتهم في ورطة المخالفين مما زاد من حملات التفتيش والرقابة ، مشيرا الي ان الشركات المصرية المسؤولة عن الحجاج لم تكن الوحيدة المتورطة في هذا الفعل بل هناك شركات سعودية ايضا ، طالبا بمحاسبة هذه الشركات الوهمية.

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كما اشاد النائب خلال طلب الاحاطة المقدم بالدور الكبير الذي قدمته  الجالية المصرية الرسمية للحجاج من تسهيلات للحجاج ، مقدما الشكر للحكومة المصرية علي هذا الدور الكبير، ومشيدا بالدور الذي قدمته السلطات السعودية من وضع الضوابط لتقديم كافة التسهيلات للحجاج الذين سلكو الطرق الشرعية وايضاً منعا للتزاحم حرصا علي حياتهم

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