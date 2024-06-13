ضياء السيد : الأسماء المطروحة على طاولة تعاقدات الأهلي في الهجوم لا تليق

علق ضياء السيد لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق ، على الأسماء المطروحة لدعم هجوم الأهلي ، خلال فترة انتقالات الصيف.





وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات إعلامية :

"بيرسي تاو ذهب لمنتخب بلاده ولم يكن في أفضل مستوياته، ولكن في ظل ضغط المباريات الاهلي يحتاج لكل لاعبيه، ولابد أن يُظهر اللاعبين رد فعل قوي، أي لاعب يحصل على الفرصة عليه القتال من أجل الظهور بشكل قوي، هناك 9 مباريات لابد من حصد 27 نقطة للعودة إلى الصدارة".



وأشار إلى يزن النعيمات مهاجم منتخب الأردن مهاجم مميز جدًا، مشيرا إلى أن كوناتيه لم يكن اساسيا مع بوركينا فاسو وكان أمر مفاجئ بالنسبة لي، ولو كانت هناك مفاضلة بين كانوتيه ويزن للانتقال للأهلي.. سأذهب إلى ترشيح (ثالث). وأتم: "يزن النعيمات يشبه وسام أبوعلي كثيرًا، نريد مهاجم آخر ونحتاج مستوى أعلى، في ظل مشاركة النادي الاهلي في مونديال الأندية".