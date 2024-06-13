زواج سلمى أبو ضيف وإدريس عبد العزيز.. الصور الأولى من عقد القران (شاهد)

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها منذ قليل، على خطيبها إدريس عبدالعزيز، وهو شاب من خارج الوسط الفني، وجاء ذلك في منزلها بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

عقد قران سلمى أبو ضيف

حرصت شقيقة سلمى أبو ضيف على مشاركة الجمهور بلقطات من عقد القران لحظة بلحظة، من خلال نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عقد قران سلمى أبو ضيف

وبدت سلمى أبو ضيف بإطلالة رقيقة وناعمة، حيث ارتدت فستان أبيض ساحر، مكشوف الأكمام وذا فتحة صدر جريئة، فيما نسقت عليه شال شيفون شفاف، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، كما وضعت مكياجًا هادئًا يتناغم مع إطلالتها، كما اعتمدت تصفيفة شعر مميزة ورفعت خصلاته كعكة أنيقة أبرزت جمال ورقة ملامحها.

عقد قران سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف من عقد قرانها

سلمى أبو ضيف تعلن خطبوتها من شاب خارج الوسط الفني: لقد تزوجت

وأعلنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف يوم 15 مايو الماضي، خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني يُدعى إدريس عبدالعزيز، وذلك أثناء تواجدها خارج مصر، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات توثق لحظة عرضه طلب الزواج منها، من خلال خاصية القصص المصور "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

خطوبة سلمى ابو ضيف

ظهرت سلمى أبو ضيف في الفيديو وهي ترتدي خاتم الزواج والسعادة تغمرها قائلة: "لقد تزوجت"، ثم احتضنت زوجها ودموع الفرحة في عينيها، كما نشرت صورة رومانسية وهو يحتضنها وعلقت عليها قائلة: "زوجي".

خطوبة سلمى ابو ضيف

سلمى أبو ضيف ضيفة شرف في “إلا الطلاق”

في الوقت نفسه، يُعرض حاليًا للفنانة سلمى أبو ضيف مسلسل "إلا الطلاق" عبر منصة أمازون الإلكترونية، والذي تشارك فيه كضيفة شرف بشخصية "حبيبة"، وهي الفتاة التي تعمل صباحا بجريدة، وليلا جرسونيرة في ملهى ليلي لتستطيع أن تصرف على نفسها وشقيقها الأصغر، حتى تتعرف على "سيف" الذي يجسده النجم إياد نصار، المتزوج من "يارا" دينا الشربيني، وتقع في حبه وتدخل معه في علاقة سرية، وتطلب منه الزواج بسبب حملها الخطأ منه.

وتحت ضغوطات من "سيف" تسببت في إجهاض "حبيبة" لتتهور وتحاول الانتحار، ولكنها تقرر الانتقام من "سيف" لتذهب لمواجهه زوجته "يارا" مما يحدث صراعات تؤدي إلى قتلها.

مسلسل "إلا الطلاق" مكونًا من 10 حلقات، ويشارك في بطولته النجوم إياد نصار، ودينا الشربيني، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول جريمة قتل.

على صعيد آخر، خاضت الفنانة سلمى أبو ضيف ماراثون دراما رمضان 2024 بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي حقق نجاحا كبيرضخمًا في السباق الرمضاني ، وشاركها بطولته نخبة مميزة من النجوم أبرزهم ليلى أحمد زاهر، وإسلام إبراهيم، وانتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.