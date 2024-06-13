الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تغطية العين وتقوية الاستجابة الحسية .. تجربة أوروبية في مران حراسة الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد مران الأهلي المسائي تجربة أوروبية في تدريبات حراسة المرمى ، بارتداء اللاعبين نظارة سوداء تحجب جزء من الرؤية ، لتقوية مستوى البصر في متابعة اتجاه الكرة وتنمية الاستجابة الحسية.
 

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انتظام الدوليين في مران الأهلي استعدادًا لملاقاة فاركو


واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر استعداداته لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الختامي في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أليو ديانج تدريبات بدنية في الجيم، برفقة علي معلول الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

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